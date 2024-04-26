Військовозобов'язаних поділять на 4 категорії за здоров'ям: у Міноборони пояснили зміни

Статус "обмежено" придатного для військовозобов'язаних скасовують уже з 4 травня - далі військовозобов'язаних ділитимуть на "придатних" і "непридатних".

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Будуть сформовані чіткі правила, кого визнавати "придатним" чи "непридатним" - Міноборони / колаж Главред, фото УНІАН

Закон, який скасовує в Україні для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний", набуде чинності 4 травня. Як повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю порталу "ZN", такий статус справді зникне остаточно, але водночас будуть сформовані чіткі правила, кого визнавати "придатним" чи "непридатним".

За її словами, з 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію, почнуть повторно викликати на медкомісію в ТЦК тих, кого раніше визнали обмежено придатними до служби. У військовозобов'язаних буде 9 місяців, щоб пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримати новий висновок - придатний він чи непридатний до військової служби.

Загалом, за словами Сухорукової, тепер буде чотири категорії військовозобов'язаних:

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придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (виші), у ТЦК і СП (військкоматах), частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Як розповіла Сухорукова, відповідні зміни були запущені нещодавно Міноборони спільно з Командуванням медичних сил. Зміни стосуватимуться наказу МОУ № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ".

За словами чиновниці, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні - залежно від ступеня серйозності порушення функцій організму.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні.

Також президент України підписав закон, який скасовує статус "обмежено придатний" для військових і військовозобов'язаних. Він набуде чинності з 4 травня 2024 року. Громадяни з цим статусом матимуть дев'ять місяців, щоб пройти повторний медичний огляд.

Як раніше повідомляв Главред, новий закон передбачає повторний медогляд для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними". Після цього вони можуть бути визнані придатними або непридатними до служби.

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