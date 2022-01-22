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Німеччина не дозволила Естонії передати Україні гаубиці - WSJ

22 січня 2022, 09:29

Естонська влада планувала відправити до України десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць.

Прапор Німеччини
Німеччина не дозволила Естонії передати Україні гаубиці - WSJ / Reuters

Німеччина відмовляється видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї до України.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на естонських і німецьких офіційних осіб, проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами майже на 20 кілометрів. Берлін відмовляється дозволити третій країні відправляти артилерію в Україну, оскільки, за словами чиновників, це озброєння було зроблено в Німеччині.

Гаубиці, вироблені в Радянському Союзі, дислокувалися в колишній Східній Німеччині. Після возз'єднання Німеччини в 1990-х роках Берлін експортував зброю до Фінляндії, яка потім передала його в Естонію у 2009 році.

Німецькі офіційні особи заявили, що тупикова ситуація є результатом давньої політики з експорту зброї в напружені регіони.

Представник естонського уряду сказав, що його уряд все ще намагається переконати Німеччину передумати.

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Зазначимо, естонська влада планувала відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць.

Перед тим, як передати Javelin, потрібно отримати дозвіл від їх виробника - Сполучених Штатів. Що стосується гаубиць, то Естонія повинна попросити Німеччину і Фінляндію дати згоду на передачу зброї.

Раніше йшлося про те, що у зв'язку з можливою агресією Росії, Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger і протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що уряд його країни не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

Перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну у ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

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