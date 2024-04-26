В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

Синоптики прогнозують, що лише на території деяких областей вночі будуть грозові дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 квітня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Закарпатської та Івано-Франківської областей оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що найближчими вихідними в Україну прийде антициклон, який витіснить дощі з України. 27-28 квітня буде суха та сонячна погода. Дощі можуть бути лише на території східних та північно-східних областей.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / фото: ventusky

Погода 27 квітня

В Україні 27 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території більшості областей. Вітер в цей день буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у південно-східній частині вночі 11-16°, вдень 21 26°; на решті території вночі 5-10°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 15-20° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +29

За даними meteoprog, 27 квітня в Україні буде достатньо сухо. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+29 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / фото: meteoprog

Погода 27 квітня у Києві

У Києві 27 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°; у Києві вночі 6-8°, вдень 16-18°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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