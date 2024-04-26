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У Києві терміново евакуюють лікарні: ворог анонсував удари по дітях

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2024, 17:54
Окупанти розпускають чутки про те, що у київських лікарнях нібито ховаються українські військові.
больница, ракеты
Окупанти анонсували удари по лікарнях у Києві / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ворог почав відкрито погрожувати атакувати лікарні у Києві, які розташовані на вулиці Богатирська. Одна з цих лікарень - дитяча. Влада терміново розпочала евакуацію лікарень. Про це заявили у КМДА.

Відомо, що на вулиці Богатирська у Києві є дві лікарні.

"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці. Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Ворог погрожує вдарити по лікарнях у Києві

У Мережі з'явилось відео із заявою ворога про те, що у київських лікарнях на Богатирській нібито перебувають військові.

"Усі ці особи і плани комітету відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу рішуче і без вагань. Серед терористів та їхніх пособників є і вбиті, і поранені. Усіх їх спіткає заслужена кара, навіть попри те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30 і 32, фактично сховавшись за спину хворих дітей", - цинічно сказав голова комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель.

Дивіться відео про погрози ворога вдарили по лікарнях у Києві:

анонс удара по больницам в Киеве
Ворог анонсував удари по лікарнях у Києві / фото: скріншот

У КМДА одразу заявили, що все це є справжньою брехнею, яку окупанти намагаються використати для подальших виправдань своїх атак на об'єкти соціальної інфраструктури столиці.

Удари по території України - удари по критичній інфраструктурі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 квітня, Росія вдарила по українських об'єктах на Черкащині та Херсонщині. За даними керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а шестеро людей отримали поранення.

У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Київ та Одеську область за допомогою ударних дронів. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, завдяки силам та засобам протиповітряної оборони на Київщині всі ворожі цілі були знищені.

22 квітня російські окупанти також атакували Харків. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по телевізійній вежі. На щастя, жертв удалося уникнути, оскільки люди на той момент перебували в укритті.

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