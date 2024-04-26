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РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки

Руслана Заклінська
26 квітня 2024, 18:42
На Бахмутському напрямку окупанти намагаються обійти Часів Яр по флангах через Богданівку та Іванівське, щоб взяти місто в оперативне оточення, розповів Волошин.
РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки
РФ вводить додаткові сили, щоб прорвати оборону ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 36 окрема бригада морської піхоти імені контр адмірала Михайла Білинського

Наразі найінтенсивніші бої ведуться на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Російські окупанти безперервно проводять штурми. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Волошин зауважив, що на напрямку Новобахмутівка-Очеретине окупанти ввели додаткові резерви, щоб прорвати оборону ЗСУ, зокрема, 55-ту окрему мотострілецьку бригаду Збройних сил РФ.

"Дві третини селища Очеретине під контролем Сил оборони, а частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований і вживаються всі заходи задля відбиття звідти ворога. Тривають бої", - розповів речник.

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За його словами, на Бахмутському напрямку російські війська намагаються обійти Часів Яр по флангах через Богданівку та Іванівське. Ворог прагне взяти місто в оперативне оточення, щоб захопити його і створити умови для подальшого просування. Однак за останніх сім днів жодних успіхів росіяни не досягли.

"Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас задля заволодіння населеним пунктом Часів Яр і створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", - зазначив речник.

Волошин розповів, що окупанти безуспішно намагаються штурмувати Андріївку та Кліщіївку, аби вирівняти лінію бойового зіткнення. Також поблизу Кліщіївки спостерігається збільшення кількості особового складу армії окупантів.

"Вони за будь-яку ціну намагається взяти село Іванівське та околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру. Окупанти активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр", - зазначив Волошин.

Речник додав, що за добу на Часоярівському напрямку найбільше штурмів росіян відбулося біля Білогорівки.

"Противник перегруповується, підвозить боєкомплект, намагається розміновувати наші заміновані території. Але йому це не вдається", - додав речник.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, війська РФ становлять реальну загрозу захоплення Часова Яру в Донецькій області, що може дозволити їм розпочати подальші наступальні операції проти ключових міст, які є значним оборонним поясом України. Проте аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти, ймовірно, не зможуть захопити Часів Яр швидко.

Також військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ситуація на фронті залишається складною, але в найближчій перспективі ЗСУ можуть отримати значну підтримку від США та рекордний пакет допомоги від Великої Британії. Це сприятиме вирівнюванню балансу сил і допоможе Україні ефективніше протидіяти обстрілам КАБами.

Як повідомляв Главред, протягом останнього тижня російські війська активізували своє просування на захід від Авдіївки в Донецькій області. Вони створили вузький виступ углиб української території, ввійшовши до Очеретиного, зазначено у новому звіті розвідки Великої Британії.

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війна в Україні Часів Яр Волошин війна Росії та України
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