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Селін Діон розповіла, чому була в пальті на церемонії Греммі

Олена Кюпелі
26 квітня 2024, 14:16
Співачка вийшла на сцену, щоб вручити нагороду Тейлор Свіфт.
Селін Діон вийшла на сцену в пальто
Селін Діон вийшла на сцену в пальто / Колаж Главред, фото Instagram/celinedion

Легендарна канадська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковного захворювання - синдрому ригідної людини, з'явилася на церемонії вручення музичної премії Греммі, але вийшла на сцену у верхньому одязі.

Зірка була одягнена в гладке коричневе пальто Valentino Haute Couture поверх рожевої сукні, а доповнювало образ ефектне срібне намисто.

"Це було дуже нервово і водночас для мене велика честь", - сказала вона про це, коли вийшла на сцену, щоб вручити Тейлор Свіфт нагороду "Альбом року".

відео дня

Фото співачки в пальто можна подивитися тут

Хоча Діон зазначила, що ця ніч "вимотала" її, її вбрання все ж трохи полегшило ситуацію.

Хто така Селін Діон

Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.

Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

"Я подумала: "Чи можу я вийти на сцену в пальто?" - згадує вона. "О так, у моді ти можеш робити все, що захочеш. Просто добре проведи час. Одягни це пальто. І на мить мені стало легше", - продовжила вона.

За словами Діон, їй потрібно було пальто, щоб сховатися.

Відомо, що Селін багато працює над своїм фізичним здоров'ям.

Хвороба Селін Діон

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає на рідкісний неврологічний розлад, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдром ригідності або "синдром скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

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