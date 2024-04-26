Селін Діон розповіла, чому була в пальті на церемонії Греммі

Легендарна канадська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковного захворювання - синдрому ригідної людини, з'явилася на церемонії вручення музичної премії Греммі, але вийшла на сцену у верхньому одязі.
Зірка була одягнена в гладке коричневе пальто Valentino Haute Couture поверх рожевої сукні, а доповнювало образ ефектне срібне намисто.
"Це було дуже нервово і водночас для мене велика честь", - сказала вона про це, коли вийшла на сцену, щоб вручити Тейлор Свіфт нагороду "Альбом року".
Фото співачки в пальто можна подивитися тут
Хоча Діон зазначила, що ця ніч "вимотала" її, її вбрання все ж трохи полегшило ситуацію.
Хто така Селін Діон
Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.
Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.
"Я подумала: "Чи можу я вийти на сцену в пальто?" - згадує вона. "О так, у моді ти можеш робити все, що захочеш. Просто добре проведи час. Одягни це пальто. І на мить мені стало легше", - продовжила вона.
За словами Діон, їй потрібно було пальто, щоб сховатися.
Відомо, що Селін багато працює над своїм фізичним здоров'ям.
Хвороба Селін Діон
Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає на рідкісний неврологічний розлад, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдром ригідності або "синдром скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.
Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.
Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.
Вас також може зацікавити:
- Невиліковно хвора Селін Діон уперше за три роки з'явилася на публіці
- З'явилися хороші новини про здоров'я сильно хворої Селін Діон
- Сестра поділилася поганими новинами про здоров'я Селін Діон
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред