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"Не тому, що РФ знахабніла": майор ЗСУ сказав, що "підігнало" США з допомогою Україні

Альона Вороніна
26 квітня 2024, 16:59
У США тривалий час тягнули із наданням допомоги Україні. Але потім на закритому засіданні розвідка Штатів розповіла республіканцям про те, що відбувається.

Флаг США, военная помощь, Алексей Гетьман
Майор ЗСУ сказав, що "підігнало" США з допомогою Україні/ УНІАН, скрін, Facebook Олексій Гетьман

Допомогу Україні, надання якої на днях ухвалили у США, наша держава повинна була отримати ще минулого року. Але політичні проблеми всередині Сполучених Штатів Америки затримали цю допомогу на 7 місяців.

Проте підігнало США із виділенням цієї допомоги не те, що країна-агресорка Росія знахабніла і починає робити, що їй заманеться. Цей процес підштовхнули вперед інші причини. Про це сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю Главреду.

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"Ця допомога – те, про що Україна домовилася ще минулого року. Це свідчить про те, що політичні проблеми всередині США (враховуючи, що цього року там вибори) на 7 місяців затримали допомогу. Це не щось новітнє, що нам надали, тому що Росія знахабніла і починає робити, що їй заманеться. Додаткова прийшла хіба що від Великої Британії", – сказав Гетьман.

Він зазначив, що наша держава повинна була отримати цю допомогу ще наприкінці минулого року. Але потім у США були різдвяні, пасхальні канікули, допоки не дійшло до того, що на закритому засіданні розвідка США не розповіла певним республіканцям, включно з Майклом Джонсоном, про те, що відбувається.

"З іншого боку, рейтинг популіста номер один у світі, Дональда Трампа, почав просідати більше за статистичну похибку. І його риторика про те, щоб залишити гроші в Штатах – це популізм. Але оскільки небезпека у світі зростає, риторика перестала працювати. Тож Трамп швидко зорієнтувався і почав звинувачувати Байдена у слабкій допомозі Україні. Але сподіваюся, що мозок у американських виборців не такий, як у рибки гуппі, адже Трамп протирічить сам собі", – сказав майор запасу ЗСУ.

Але Гетьман наголосив, що українців водночас повинні розуміти, що Дональд Трамп може стати наступним президентом США, і Україні на рівні держави потрібно зберегти двопартійну підтримку.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Військова допомога Україні від США – останні новини

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Олексій Гетьман
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