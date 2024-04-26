"Не тому, що РФ знахабніла": майор ЗСУ сказав, що "підігнало" США з допомогою Україні

Допомогу Україні, надання якої на днях ухвалили у США, наша держава повинна була отримати ще минулого року. Але політичні проблеми всередині Сполучених Штатів Америки затримали цю допомогу на 7 місяців.
Проте підігнало США із виділенням цієї допомоги не те, що країна-агресорка Росія знахабніла і починає робити, що їй заманеться. Цей процес підштовхнули вперед інші причини. Про це сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю Главреду.
"Ця допомога – те, про що Україна домовилася ще минулого року. Це свідчить про те, що політичні проблеми всередині США (враховуючи, що цього року там вибори) на 7 місяців затримали допомогу. Це не щось новітнє, що нам надали, тому що Росія знахабніла і починає робити, що їй заманеться. Додаткова прийшла хіба що від Великої Британії", – сказав Гетьман.
Він зазначив, що наша держава повинна була отримати цю допомогу ще наприкінці минулого року. Але потім у США були різдвяні, пасхальні канікули, допоки не дійшло до того, що на закритому засіданні розвідка США не розповіла певним республіканцям, включно з Майклом Джонсоном, про те, що відбувається.
"З іншого боку, рейтинг популіста номер один у світі, Дональда Трампа, почав просідати більше за статистичну похибку. І його риторика про те, щоб залишити гроші в Штатах – це популізм. Але оскільки небезпека у світі зростає, риторика перестала працювати. Тож Трамп швидко зорієнтувався і почав звинувачувати Байдена у слабкій допомозі Україні. Але сподіваюся, що мозок у американських виборців не такий, як у рибки гуппі, адже Трамп протирічить сам собі", – сказав майор запасу ЗСУ.
Але Гетьман наголосив, що українців водночас повинні розуміти, що Дональд Трамп може стати наступним президентом США, і Україні на рівні держави потрібно зберегти двопартійну підтримку.
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Військова допомога Україні від США – останні новини
23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.
У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.
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