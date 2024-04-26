РФ прискорила наступ на Донеччині та хоче прорвати оборону ЗСУ - розвідка Британії

Незважаючи на постійно високі втрати, російські сили здатні постійно обстрілювати українські позиції, вважають у розвідці Британії.

https://glavred.net/ukraine/rf-priskorila-nastup-na-donechchini-ta-hochut-prorvati-oboronu-zsu-rozvidka-britaniji-10560803.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують наступ окупантів / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

У новому звіті розвідки Великої Британії повідомили, що протягом останнього тижня російські війська прискорили просування на захід від Авдіївки в Донецькій області.

За даними розвідки Великобританії відомо, що російські сухопутні сили створили вузький виступ вглиб української території, увійшовши до міста Очеретине, розташованого приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки.

"Відколи в середині лютого 2024 року російські війська взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним з основних напрямків їхніх операцій", - наголосили у звіті. відео дня

Британські військові аналітики вважають, що незважаючи на постійно високі втрати, російські сили здатні постійно обстрілювати українські позиції в цьому районі. За їхніми даними, окупанти вже взяли під свій контроль кілька невеликих населених пунктів поблизу Авдіївки.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра. Аналітики Інституту вивчення війсни вказують на те, що на тлі позиційних боїв українські військові змогли просунутись на лівому березі Дніпра. Відомо, що російські війська змогли здійснити просування в Роботиному.

Стало відомо, як ЗС РФ захопили Очеретине. Це "найшвидше" проникнення армії РФ за останні місяці та може загрожувати руйнуванням української оборони на заході від Авдіївки. В українському центрі оборонних стратегій зазначили, що поки незрозуміло, що може статися далі в Очеретиному.

Захоплення Часового Яру відкриє окупантам дорогу до "оборонного поясу" ЗСУ. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Це дасть змогу армії РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України на Донбасі.

Більше цікаво новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред