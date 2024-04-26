'Буде справедливо': Кулеба видав заяву про мобілізацію українців за кордоном

Повернення військовозобов'язаних до України - це справедливо до чоловіків, які лишаються в Україні.

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Кулеба заявив про мобілізацію українців за кордоном / колаж: Главред, фото: ОПУ, Сили територіальної оборони ЗСУ

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у питанні щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків додому йдеться про справедливість.

"Думаю, що повернення військовозобов'язаних до України - це справедливо до чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну", - заявив Кулеба під час спільної пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже, передає РБК-Україна.

Він наголосив, що усі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабної війни з Росією, отримували правові статуси, а також соціальні виплати через те, що вони є громадянами України.

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"Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", - зауважив Кулеба.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України прийняла у другому читанні скандальний законопроект про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 правок до запропонованого урядом законопроекту про мобілізацію.

У Раді розкрили, чого очікувати через півроку дії закону про мобілізацію в Україні. За задумом авторів закону про мобілізацію та законопроєкту про покарання за порушення мобілізації та військового обліку, ці документи мали б надати реальну картину мобресурсу в Україні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, навіщо знижувати вік мобілізації. Нинішні воїни Сил оборони України потребують заміни молодими українцями. Він вважає, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти країни-агресора РФ.

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