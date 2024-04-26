США готові до рішучих дій: Блінкен пригрозив Китаю через допомогу РФ

Вашингтон готовий запровадити нові санції проти Китаю за продовження допомоги Росії у війні проти України.

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Блінкен після зустрічі з Сі Цзіньпіном пригрозив Китаю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати закликають Китай припинити співпрацю з Росією та відмовитися від допомоги їй у війні проти України. США готові вживати додаткових заходів проти КНР, якщо до попередження не дослухаються. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, пише NBC News.

Головною метою візиту Блінкена до Китаю було попередження Пекіна про наслідки підтримки війни Росії проти України. Держсекретар США зауважив, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення, зокрема верстати та мікроелектроніку, що робить його головним постачальником для російської оборонно-промислової бази.

"Росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю", - зазначив Блінкен. відео дня

Державний секретар США також не виключив можливості посилення санкцій США проти Китаю, якщо він продовжить надавати підтримку РФ.

"У випадку зі Сполученими Штатами ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко заявив про це на своїх сьогоднішніх зустрічах", - підкреслив Блінкен.

Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Заяви Китаю - позиція країни щодо війни в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Китай тісно співпрацює з Росією. Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір посилити співпрацю з російським президентом Путіним з метою зниження впливу та лідерства США.

Також речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених, а "конфлікт" треба врегулювати через переговори. Ван Веньбінь також зазначив, що інші країни не повинні дискредитувати та нападати на "звичайні" відносини Китаю та Росії, оскільки нібито Китай не створював і не бере участі в "конфлікті" і не постачає жодній зі сторін зброї чи військового обладнання.

Як повідомляв Главред, Китай продовжує продавати Росії технології для масового виробництва безпілотників і елементи для зброї, таким чином допомагаючи країні-агресору досягати військових цілей у війні проти України, заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт. Тому Китай не може претендувати на нейтралітет у війні.

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