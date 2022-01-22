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Німеччина відмовилася давати Україні бронежилети, але розгорне військовий госпіталь

22 січня 2022, 18:35

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю.

Андрій Мельник
Україна просить у Німеччини бронежилети / посольство України в Німеччині

Україна просить у Німеччини надати хоча б бронежилети для бійців Сил територіальної оборони. Однак Берлін заявив про готовність розгорнути польовий госпіталь.

"Київ очікує від Берліна ну хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для Військ територіальної оборони - для тих добровольців, які пліч - о - пліч з ЗСУ (Збройними силами України-ред.) готові захищати Україну від нападу Росії", - написав посол України в Німеччині Адрей Мельник в Facebоok.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт раніше заявила, що Берлін поки що не постачатиме Україні зброю. За її словами, країна виділить 5,3 млн євро на мобільний польовий госпіталь для українських військових і забезпечить підготовку фахівців для його використання.

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Ламбрехт також додала, що Німеччина надавала Україні респіратори, а також лікує тяжкопоранених українських військових у госпіталях Міноборони. Голова відомства підтвердила, що в разі вторгнення Росії в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде введений в експлуатацію.

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Раніше повідомлялося, що у зв'язку з можливою агресією Росії, Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger і протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що уряд його країни не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

Перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

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