Ремонт Кіркорова почасти схожий на нього самого - багато кольору, багато пафосу, суцільний шик.

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Кіркоров затіяв ремонт на честь дня народження / Колаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Російський скандальний співак і путініст Філіп Кіркоров, який буквально нещодавно видерся зі скандалу "голої вечірки" Івлєєвої, готується відсвяткувати свої 57 років.

Як повідомляє видання Delfi.lv, до цієї події артист підійшов фундаментально, а саме - затіяв грандіозний ремонт у своїй московській квартирі.

Видання додає, що елітна нерухомість у Філіпівському провулку в Кіркорова з'явилася завдяки колишньому президенту Киргизії Аскару Акаєву, який продав своє житло. Площа апартаментів становить 537 квадратних метрів. У квартирі також є другий поверх і спільний ліфт із сусідкою Аллою Пугачовою.

Ремонтом Кіркоров доручив займатися російській дизайнерці Діані Балашовій. "Оформлення було зроблено з орієнтацією на ексцентричний смак Кіркорова - все в імперському стилі: золоті стелі, килими, ліпнина. Для спальні були створені два золотих черепа від дизайнера Філіпа Плейна", - уточнює ЗМІ.

Пентхаус довгий час пустував, але тепер Кіркоров явно збирається там жити. Зокрема, він каже, що стару квартиру він готується передати своїм дітям, а в цій, вочевидь, планує оселиться сам.

"З Китаю я привіз не менш "розумні" унітази (за чутками, артист вибрав сантехніку в золотому кольорі) з підігрівом. Плюс до всього мені хотілося б побудувати в новій квартирі зимовий сад, де я буду вечорами милуватися заходами сонця. Ну а головна причина ремонту - хочу віддати свою стару квартиру дітям. Алла-Вікторія і Мартін ростуть, через кілька років захочуть жити самостійно. Тому я вже готую їм будинок, роблю так, щоб вони жили поруч зі мною. Я в пентхаусі, а вони поряд", - розповів Кіркоров.

За словами Балашової, у квартирі було безліч дорогих елементів інтер'єру: мармуровий камін, приліжкові світильники, люстри. При цьому ліпнина була дуже застарілою, а санвузлами і зовсім не можна було користуватися.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

До вирішення проблеми Балашова підійшла творчо: перефарбувала старі колони в ожиновий колір, розставила всюди дорогі меблі, обшила штори стразами Swarovski, декорувала дивани оксамитом.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Примадонна відчайдушно боїться "втратити товарний вигляд" і стати неконкурентоспроможною порівняно з більш молодими зірками.

Зазначимо, в країні-окупанті Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці Насті Івлєєвої.

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