Потрібен один телефонний дзвінок: Сікорський сказав, як припинити війну в Україні

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, коли закінчиться війна в Україні.
За його словами, це може статися дуже швидко, якщо російський диктатор Володимир Путін зателефонує міністру оборони РФ Сергію Шойгу і накаже вивести війська з України, передає RMF24.
Відповідаючи на запитання про те, чи є у Польщі сценарій завершення війни Росії та України, Сікорський відповів: "Так, є. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського".
Глава МЗС Польщі заявив, що якби Путін зняв слухавку, зателефонував Шойгу і сказав "Ми виводимо війська з України", то війна закінчилася б.
"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", - додав він.
Переговори Росії та України
Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі воєн в Україні та в секторі Газа. За словами понтифіка, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".
"Будь ласка. Усі країни, що перебувають у стані війни, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру", - сказав Папа Римський.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння в цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.
Президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що не вірить у такий формат перемир'я з РФ.
Формула миру Зеленського
Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.
Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.
"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:
- повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
- повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.
Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.
"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.
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