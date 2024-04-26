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Потрібен один телефонний дзвінок: Сікорський сказав, як припинити війну в Україні

Анна Ярославська
26 квітня 2024, 08:31оновлено 26 квітня, 09:40
Польща підтримує відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до мирної формули президента Володимира Зеленського.
Радослав Сікорський, Путін, Шойгу
Радослав Сікорський сказав, як припинити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, коли закінчиться війна в Україні.

За його словами, це може статися дуже швидко, якщо російський диктатор Володимир Путін зателефонує міністру оборони РФ Сергію Шойгу і накаже вивести війська з України, передає RMF24.

Відповідаючи на запитання про те, чи є у Польщі сценарій завершення війни Росії та України, Сікорський відповів: "Так, є. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського".

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Глава МЗС Польщі заявив, що якби Путін зняв слухавку, зателефонував Шойгу і сказав "Ми виводимо війська з України", то війна закінчилася б.

"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", - додав він.

Переговори Росії та України

Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі воєн в Україні та в секторі Газа. За словами понтифіка, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

"Будь ласка. Усі країни, що перебувають у стані війни, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру", - сказав Папа Римський.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння в цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що не вірить у такий формат перемир'я з РФ.

Формула миру Зеленського

Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.

Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.

"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:

  • повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
  • повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.

Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.

"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

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