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Зброя на 6 млрд доларів: США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні

Альона Вороніна
26 квітня 2024, 20:38
Цей пакет включатиме у себе критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot, дрони та інше обладнання, ракети та артилерійські боєприпаси.
Зброя на 6 млрд доларів: США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні
США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: defense.gov

Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 26 квітня, виділили Україні найбільший пакет військової допомоги на суму 6 мільярдів доларів.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн". Також про це повідомляється на сайті Міноборони США.

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"Я радий оголосити про виділення 6 млрд доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", – сказав Остін.

Він зазначив, що виділення такої суми на допомогу Україні дасть змогу США придбати зброю, яку виготовляють американські підприємства.

Також Остін додав, що такий пакет допомоги від Сполучених Штатів є найбільшим.

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", – розповів очільник Пентагону.

Раніше видання Poltico повідомляло, що США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для українських військових на загальну суму 6 мільярдів доларів. При цьому виданні зазначали, що такі поставки будуть надходити в Україну упродовж кількох років.

Що буде входити у пакет допомоги

У Міноборони США повідомили, що до пакетуу допомоги на 6 мільярдів доларів будуть входити, зокрема:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot і NASAMS,
  • обладнання та системи протидії безпілотникам,
  • боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням,
  • багатофункціональні радари,
  • протиартилерійські радари,
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS,
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 152 мм,
  • високоточні авіаційні боєприпаси,
  • безпілотні авіаційні системи Switchblade і Puma (UAS) тощо.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні від США – останні новини

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

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