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Уперше відомі всі подробиці: опубліковано текст мирного договору з РФ 2022 року

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2024, 23:56оновлено 27 квітня, 00:39
Російські окупанти висунули Україні низку вимог, серед яких жорстке скорочення армії.
Мирні переговори
Мирний договір РФ і України 2022 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Мережу потрапив текст мирного договору між Україною і РФ, який був узгоджений у квітні 2022 року. Договір так і не був задіяний, оскільки залишилися "відкритими" деякі питання, які Володимир Зеленський мав особисто обговорити з Путіним. Текст опублікувало німецьке видання WELT.

Варто зазначити, що РФ відступила від своїх вимог після того, як Україна почала досягати великих успіхів на фронті.

Згідно з проектом мирного договору, Україна зобов'язувалася:

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  • відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО;
  • відмовитися від виробництва і отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю;
  • не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами, іншим країнам;
  • не проводити військові навчання з іноземною участю і не брати участі в будь-яких військових конфліктах;
  • законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

Водночас Кремль "обіцяв":

  • не нападати на Україну;
  • підтримати Україну протягом 3 днів у разі нападу на країну інших держав;
  • не виступає проти гарантій безпеки Україні від інших країн;
  • окуповані області Донецької та Луганської областей, а також Крим переходять до складу РФ.

Під час переговорів РФ погодилася вивести свої війська з територій, які були захоплені окупантами після 24 лютого 2022 року. Водночас Кремль вимагав, щоб Україна зробила російську мову другою офіційною, зняла санкції і припинила всі позови в міжнародних судах.

Скорочення армії

РФ вимагала, щоб Україна скоротила свою армію до 85 тисяч солдатів, але Україна наполягала на тому, щоб чисельність контингенту сягала 250 тисяч. Що стосується військової техніки, то Україна хотіла залишити 800 танків, тоді як РФ наполягала на 342.

Путін хотів, щоб Україна скоротила кількість бронетехніки до 1029, Україна пропонувала - 2400. Київ також хотів залишити 1900 артилерійських систем, РФ наполягала на 519.

Обмеження стосувалися і систем залпового вогню, при чому не тільки в кількості, а й у самих характеристиках. Путін хотів, щоб в Україні залишилося максимум 96 систем із дальністю до 40 кілометрів. Київ не був згоден на це і наполягав на системах з дальністю до 280 кілометрів, а чисельністю в 600 систем.

Україна хотіла залишити 160 винищувачів, 144 вертольотів і 8 кораблів. Водночас РФ намагалася знизити цифри до 102 винищувачів, 35 літаків і 2 кораблів.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в межах дипломатичного форуму в Антальї відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
Під час зустрічі українська сторона передала російським делегатам проєкт угоди - так званого "Стамбульського комюніке".

Протягом квітня сторони обговорювали проєкт угоди через відеозв'язок на рівні делегатів і робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальними і вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яку розробляла українська та російська сторона навесні 2022 року.

Документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу і залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін захотів мирних переговорів з Україною і назвав свої умови. Господар Кремля хоче зберегти захоплені території та хоче "серйозної розмови з гарантіями безпеки для Москви".

У Франції відреагували на заяву Шойгу про мирні переговори з Україною. У Франції спростували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним. Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

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