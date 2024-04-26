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Потужні вибухи: Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти

Юлія Закрепа
26 квітня 2024, 12:54
Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку на Харківщині.
Потужні вибухи: Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти
Росія атакувала Харківщину / колаж: Главред, фото: ДСНС, Національна Поліція України

26 квітня країна-агресорка Росія жорстоко атакувала декілька областей України авіабомбами. Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району є постраждалі.

"Дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації. Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо - керованими авіабомбами", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку. Екстрені служби ліквідовують наслідки.

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"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дергачах збільшилася до чотирьох осіб. Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес", - додав голова Харківської ОВА.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Потужні вибухи: Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти
Росія атакувала Харківщину авіабомбами / фото: Національна поліція

Атака РФ по Сумщині: що відомо

26 квітня росіяни також завдали авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи.

"Сьогодні, 26 квітня ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи", - повідомляє Сумська ОВА у Telegram.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що 24 квітня РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Відомо, що через удар РФ пошкоджені три багатоповерхівки, понад три десятки автомобілів, кафе, магазини, офісні приміщення. Постраждали шестеро місцевих мешканців.

Генерал Олександр Півненко попередив про несподіваний напрямок удару РФ на Харків і Суми. На його думку, якщо дати окупантам РФ два-три роки на відпочинок, вони відновляться і "повалять по Україні з новою силою".

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