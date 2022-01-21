УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Виводить з ладу танк одним пострілом: Британія відправила Україні 2000 одиниць озброєння - Sky News

21 січня 2022, 09:35

Крім того, близько 30 бійців армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії прибули в Україну для підготовки українських військовослужбовців.

ВПС Великобританії
Британія відправляє в Україну 30 елітних військовослужбовців і 2000 одиниць протитанкової зброї / Фото twitter.com/RoyalAirForce

Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Як пише Sky News, поставки були здійснені впродовж цього тижня.

"Бійці полку рейнджерів - частини нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій - вилетіли на військових літаках, які впродовж цього тижня також відправили в Україну близько 2000 протитанкових ракетних установок", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, близько 30 бійців армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії прибули в Україну для підготовки українських військовослужбовців. Вони навчатимуть військових ЗСУ як користуватися протитанковою зброєю, яку, зокрема, Британія направила Україні.

Реклама

Крім того, за даними видання, програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великою Британією та Україною. За даними Sky News, з 17 січня відбулося кілька рейсів.

Журналіст Джордж Еллісон з веб-сайту UK Defense Journal, присвяченого оборонним новинам, опублікував в Twitter сповільнену зйомку польотів, які, за його словами, почалися в понеділок.

Зазначається, що Велика Британія відправила Україні легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку його виробники описують як "першу в історії ракетну систему для одного солдата, яка швидко виводить з ладу будь-який основний бойовий танк всього одним пострілом".

читайте такожБританія може відправити військових у сусідні з Україною країни НАТО - TimesЯк повідомляв Главред, глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес заявив, що держава поставить Україні зброю. Йдеться про легкі протитанкові системи.

"Ми постановили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати в цілях самооборони", - сказав Уоллес під час слухань у парламенті.

Нагадаємо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Читайте також:

viber
новини Великобританії військова допомога вторгнення Росії військове вторгнення новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Виводить з ладу танк одним пострілом: Британія відправила Україні 2000 одиниць озброєння - Sky News». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серцеНайгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серце Прикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуПрикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силГороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих сил Все для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіакуВсе для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіаку Надя Дорофєєва розпласталася на пляжі і показала свій ідеально засмаглий "персик"Надя Дорофєєва розпласталася на пляжі і показала свій ідеально засмаглий "персик"
11:00

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілля

10:47

Злетіла з котушок: Мадонна показувала промежину і валялася по підлозі студії звукозапису

10:45

Прикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуВідео

10:35

Гірка безхазяйна, грошей не дадуть: у Харкові жінка розбилася, катаючись у лижному комплексіВідео

10:23

Чи загрожують Україні ракетні удари РФ - відповідь військового експерта

Реклама
10:21

Тарифи на комуналку злетять: у Нацбанку назвали причину і терміниВідео

10:04

Іспанія відправила армаду військових кораблів у Чорне море через російську загрозу

09:58

Кривий Ріг струснув землетрус: де відчувалося найсильнішеВідео

09:35

Виводить з ладу танк одним пострілом: Британія відправила Україні 2000 одиниць озброєння - Sky News

09:26

Місячний календар на лютий 2022: найкращі і небезпечні дні місяцяВідео

09:26

Чим лікуватимуть коронавірус: у МОЗ розповіли, які препарати закуплені

09:20

У США запропонували озброїти Україну: зброя піде по ленд-лізуВідео

09:00

Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим

08:58

Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиВідео

08:41

В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу

08:39

На Харківщині хлопчик-сирота з сусідом врятували бабусю і племінників з палаючого будинкуВідео

08:21

Як можна використовувати мікрохвильовку: 7 швидких лайфхаків господиням на замітку

08:17

Не олігархи: Каспаров розповів, хто впливає на Путіна в питаннях війни

07:56

Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силВідео

07:48

Британія може відправити військових у сусідні з Україною країни НАТО - Times

Реклама
07:28

Артур Логай розповів, як під час зйомок серіалу Дім Бобринських долав внутрішні страхиВідео

07:18

"Вашій безпеці загрожує лише безглузда війна з Україною": Блінкен звернувся до росіян

06:37

Вторгненням в Україну вважатиметься, навіть якщо один військовий РФ перетне кордон - БлінкенВідео

06:20

Путін зламає собі шию в Україні, якщо полізе з широкомасштабною війноюПогляд

06:00

Звинувачення щодо Донбасу і "накачування зброєю": у Кремлі висловилися про зустріч Путіна з Зеленським

05:58

Як пін-ап картинка: 46-річна Могилевська показала пишну фігуру в купальнику

05:44

Україну атакує арктичний холод: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

05:41

Вродлива, як мама, висока, як тато: Катя Осадча показала рідкісне фото своїх батьків

05:40

Найсмачніші сирні коржі на швидку руку: готувати всього 10 хвилинВідео

05:21

Нова розмова Байдена та Путіна: у Білому домі зробили заяву про ситуацію щодо діалогу у ЖеневіВідео

04:35

6 кухонних лайфхаків, які зроблять життя будь-якої господині простішим

04:33

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

03:58

Дика, як і раніше, але вже не янгол: груди Наталії Орейро так і норовили вислизнути з міні-сукні

03:58

Кому не можна їсти пельмені - коментар дієтолога

03:48

Долар по 30: з'явився страшливий прогноз рекордного обвалення гривніВідео

02:23

Поверне до життя, позбавить рослини від хвороб: як приготувати ефективне добриво з цибулевого лушпиння

02:11

Дієтолог пояснила, чим небезпечно закушувати алкоголь

02:10

"Принцеса Діана" показала татуювання на голеному лобку: зірка серіалу Корона засвітила інтимне фото

01:29

Безлактозне молоко: Комаровський розповів, чи є користь і кому потрібно його питиВідео

01:07

В Україні вводять "податок на город": кому і коли доведеться розщедритисяВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20 січня, четвер
23:59

Україну в лютому атакує холоднеча і різкі перепади температуриВідео

23:33

Поїхали у відпустку, а дружина народила під час туру Європою: родині дали рахунок на 90 тисяч євроВідео

23:32

Принесе удачу і огорне багатством: де в будинку потрібно обов'язково повісити дзеркалоВідео

22:47

Тіло немовляти тиждень лежало у ванні: під Вінницею батьки не хочуть ховати померлу дитинуВідео

22:30

У моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджуєФото

22:00

Заражаються вакциновані й ті, хто вже перехворів: лікар розповів про ситуацію з COVID-19 на ЛьвівщиніВідео

21:33

Зв'язали мотузкою і били до напівсмерті: під Одесою жорстоко знущалися над підліткомВідео

21:19

Легенду світового футболу Пеле терміново госпіталізували зі смертельним захворюваннямВідео

20:59

Які продукти знижують ризик інфаркту - відповідь дієтолога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти