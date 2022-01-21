Виводить з ладу танк одним пострілом: Британія відправила Україні 2000 одиниць озброєння - Sky News

Британія відправляє в Україну 30 елітних військовослужбовців і 2000 одиниць протитанкової зброї / Фото twitter.com/RoyalAirForce

Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Як пише Sky News, поставки були здійснені впродовж цього тижня.

"Бійці полку рейнджерів - частини нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій - вилетіли на військових літаках, які впродовж цього тижня також відправили в Україну близько 2000 протитанкових ракетних установок", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, близько 30 бійців армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії прибули в Україну для підготовки українських військовослужбовців. Вони навчатимуть військових ЗСУ як користуватися протитанковою зброєю, яку, зокрема, Британія направила Україні.

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Крім того, за даними видання, програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великою Британією та Україною. За даними Sky News, з 17 січня відбулося кілька рейсів.

Журналіст Джордж Еллісон з веб-сайту UK Defense Journal, присвяченого оборонним новинам, опублікував в Twitter сповільнену зйомку польотів, які, за його словами, почалися в понеділок.

Зазначається, що Велика Британія відправила Україні легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку його виробники описують як "першу в історії ракетну систему для одного солдата, яка швидко виводить з ладу будь-який основний бойовий танк всього одним пострілом".

читайте такожБританія може відправити військових у сусідні з Україною країни НАТО - TimesЯк повідомляв Главред, глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес заявив, що держава поставить Україні зброю. Йдеться про легкі протитанкові системи.

"Ми постановили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати в цілях самооборони", - сказав Уоллес під час слухань у парламенті.

Нагадаємо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

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