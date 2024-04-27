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Час "танків-черепах" спливає: ЗСУ змінять ситуацію на фронті зі зброєю від США - Forbes

Руслана Заклінська
27 квітня 2024, 00:38
Незважаючи на дивний вигляд і недоліки, танки-черепахи слугували вирішенням конкретної проблеми окупантів – захищали від українських FPV-дронів.
Час 'танків-черепах' спливає: ЗСУ змінять ситуацію на фронті зі зброєю від США - Forbes
Російські "танки-черепахи" виявилися ефективними, але їхній час добігає кінця / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

На початку квітня українські оператори БПЛА помітили на полі бою біля Красногорівки, що на захід від Донецька, російський танк Т-72 із металевим дахом, який покривав корпус і башту. Цей "танк-черепаха" виявився вдалою знахідкою для окупантів, хоча й ненадовго, повідомляє Forbes.

"Насправді це започаткувало технічну тенденцію в російській армії в Україні, оскільки все більше і більше російських екіпажів приходили до ідеї, що дивна імпровізована броня може справді працювати", – зазначили у матеріалі.

Попри те, що імпровізована броня обмежувала рух башти та знижувала видимість на полі бою, "танки-черепахи" виконували свою основну задачу – забезпечували перевезення піхоти ближче до позицій ЗСУ. Через три тижні після появи першого танка, такі моделі стали звичайним явищем на всьому фронті.

відео дня
Час 'танків-черепах' спливає: ЗСУ змінять ситуацію на фронті зі зброєю від США - Forbes
Російський танк-черепаха / Фото: скріншот з відео

"Більшість танків черепах належать 5-й мотострілецькій бригаді, колишньому підрозділу українських сепаратистів, який минулого року приєднався до російської армії. 5-та мотострілецька бригада завжди обходилася тією зброєю, яку тільки могла випросити, позичити чи вкрасти", - пояснили у виданні.

Однак зараз такі танки з'являються і в інших підрозділах, включно з 90-ю танковою дивізією, яка дислокується поблизу Авдіївки.

"Я знаю, що люди сміються з цього, але я не думаю, що це божевільна адаптація. Росіяни пристосовуються до конкретних умов на полі бою", — написав аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики (США) Роб Лі.

Незважаючи на дивний вигляд і технічні недоліки, ці танки слугували вирішенням конкретної проблеми – захищали від українських FPV-дронів. Однак часи, коли ЗСУ відчували гострий дефіцит озброєнь, добігають кінця: нові партії американської допомоги вже прямують в Україну, зокрема артилерійські снаряди та ракети "Джавелін".

"FPV нікуди не зникають. Але вони також не збираються залишатися основним — практично єдиним — українським боєприпасом на полі бою. Як поведуться незграбні танки-черепахи та їхні переважно сліпі екіпажі, коли українці стрілятимуть по них 100-фунтовими снарядами та 35-фунтовими ракетами на додаток до двофунтових безпілотників?" – підсумували у Forbes.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, війська РФ становлять реальну загрозу захоплення Часова Яру в Донецькій області, що може дозволити їм розпочати подальші наступальні операції проти ключових міст, які є значним оборонним поясом України. Проте аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти, ймовірно, не зможуть захопити Часів Яр швидко.

Також військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ситуація на фронті залишається складною, але в найближчій перспективі ЗСУ можуть отримати значну підтримку від США та рекордний пакет допомоги від Великої Британії. Це сприятиме вирівнюванню балансу сил і допоможе Україні ефективніше протидіяти обстрілам КАБами.

Як повідомляв Главред, найінтенсивніші бої зараз відбуваються на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там російські окупанти проводять безперервні штурми, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

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