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Німеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатії

18 січня 2022, 18:43

У Німеччині запропонували альтернативний шлях для уникнення вторгнення РФ в Україну.

Олаф Шольц
Олаф Шольц заявив , що Німеччина не постачатиме зброю Україні / Reuters / Fabrizio Bensch

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

З такою заявою політик виступив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пише УНІАН.

"Протягом багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії, і ця стратегія стосується того, щоб не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цієї стратегії, коли ми прийшли до влади і почали виконувати повноваження (після відходу від влади канцлера Ангели Меркель - ред.)", - заявив Шольц.

Зокрема, канцлер ФРН заявив, що його країна дотримувалася цієї політики в тому числі під час зустрічей в рамках Ради НАТО - Росія і Постійної ради ОБСЄ, під час двосторонніх переговорів США і РФ, а також в рамках переговорів у "нормандському форматі".

читайте такожБританія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанину"Зараз ми повинні подумати, як забезпечити, щоб нинішнє загострення припинилося, і як ми можемо здійснити це, щоб територіальна цілісність України жодним чином не опинилася під загрозою, і що не буде військової агресії проти України і не буде ніяких інших можливостей і засобів, коли хтось буде намагатися досягти політичних змін за допомогою застосування сили", - сказав Шольц.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Автор: Сергій Кущ
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оружие новини України Олаф Шольц Німеччина
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