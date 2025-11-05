Критична інфраструктура РФ - під ударом: вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ

Російська влада повідомляє про збиті дрони, жителі - про ракетний удар.

Орловська ТЕЦ, ймовірно, потрапила під удар / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

В Орлі знову піддалася атаці місцева ТЕЦ

Поруч знаходиться оборонне підприємство "Орелтекмаш"

Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останні дні

У ніч на 5 листопада жителі російського Орла повідомляли про вибухи. Під атакою дронів опинилася місцева ТЕЦ. Менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство Орелтекмаш, яке виробляє рухомі засоби технічного обслуговування, ремонту та евакуації для військових.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевого губернатора, "в результаті роботи сил ППО над Орлом знищено БПЛА противника. При падінні їхніх окремих елементів пошкоджено кілька приватних будинків і госпбудівлю".

відео дня

При цьому жителі кажуть, що атака була ракетною. Такої ж думки дотримується OSINT-аналітик Astra.

"Атака на ТЕЦ була здійснена з використанням реактивного засобу ураження - ракети або реактивного БПЛА. На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БПЛА", - сказав він.

Орловську ТЕЦ уже атакували в ніч на 31 жовтня. Тоді у ВМС України заявили, що удари було завдано крилатими ракетами "Нептун". Перший удар, імовірно, припав на відкритий розподільний пристрій ТЕЦ - це відкрита частина електричної підстанції або енергоблоку, де здійснюється приймання, розподіл і передача електроенергії від генераторів станції до ліній електропередачі. Після цього в місті й зникло світло.

Орловська ТЕЦ - найбільше генеруюче джерело електроенергії та тепла в області. Забезпечує як електрику, так і теплове постачання.

Дивіться відео - У РФ прогриміли вибухи в районі Орловської ТЕЦ:

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що сили ППО за ніч збили 40 українських безпілотників

11 БПЛА - над територією Воронезької області, 8 БПЛА - над територією Ростовської області, 6 БПЛА - над територією Курської області, 6 БПЛА - над територією анексованого Криму, 5 БПЛА - над територією Брянської області, 2 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 2 БПЛА - над територією Орловської області.

Атака на Орловську ТЕЦ

Як писав Главред, українські військові в ніч на 31 жовтня провели успішну спецоперацію на території Росії. Під ударом ракет були енергооб'єкти.

Як повідомили Військово-Морські Сили, було завдано точного ракетного удару крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції Новобрянська.

Відомо, що обидва об'єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону.

Атаки дронів на РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 листопада і вранці у вівторок у низці регіонів Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Зокрема, голосно було в Башкортостані, у Волгоградській та Нижегородській областях. Виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" і нафтохімічного заводу "СІБУР-Кстово", а також на території нафтохімічного заводу в Стерлітамаку.

У ніч на 3 листопада було уражено Саратовський НПЗ і низку об'єктів логістики армії РФ.

У ніч на 29 жовтня в Росії було атаковано нафтобазу ВАТ "НС-Ойл" в Ульяновській області РФ.

У ніч на 19 жовтня в Оренбурзькій і Самарській областях Росії сталася серія атак безпілотників. Пошкоджень зазнали газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський нафтопереробний завод біля Самари.

Інші новини:

