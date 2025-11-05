Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Критична інфраструктура РФ - під ударом: вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ

Анна Ярославська
5 листопада 2025, 06:56
210
Російська влада повідомляє про збиті дрони, жителі - про ракетний удар.
Орловська ТЕЦ
Орловська ТЕЦ, ймовірно, потрапила під удар / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • В Орлі знову піддалася атаці місцева ТЕЦ
  • Поруч знаходиться оборонне підприємство "Орелтекмаш"
  • Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останні дні

У ніч на 5 листопада жителі російського Орла повідомляли про вибухи. Під атакою дронів опинилася місцева ТЕЦ. Менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство Орелтекмаш, яке виробляє рухомі засоби технічного обслуговування, ремонту та евакуації для військових.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевого губернатора, "в результаті роботи сил ППО над Орлом знищено БПЛА противника. При падінні їхніх окремих елементів пошкоджено кілька приватних будинків і госпбудівлю".

відео дня

При цьому жителі кажуть, що атака була ракетною. Такої ж думки дотримується OSINT-аналітик Astra.

"Атака на ТЕЦ була здійснена з використанням реактивного засобу ураження - ракети або реактивного БПЛА. На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БПЛА", - сказав він.

Орловську ТЕЦ уже атакували в ніч на 31 жовтня. Тоді у ВМС України заявили, що удари було завдано крилатими ракетами "Нептун". Перший удар, імовірно, припав на відкритий розподільний пристрій ТЕЦ - це відкрита частина електричної підстанції або енергоблоку, де здійснюється приймання, розподіл і передача електроенергії від генераторів станції до ліній електропередачі. Після цього в місті й зникло світло.

Орловська ТЕЦ - найбільше генеруюче джерело електроенергії та тепла в області. Забезпечує як електрику, так і теплове постачання.

Дивіться відео - У РФ прогриміли вибухи в районі Орловської ТЕЦ:

Скриншот

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що сили ППО за ніч збили 40 українських безпілотників

11 БПЛА - над територією Воронезької області, 8 БПЛА - над територією Ростовської області, 6 БПЛА - над територією Курської області, 6 БПЛА - над територією анексованого Криму, 5 БПЛА - над територією Брянської області, 2 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 2 БПЛА - над територією Орловської області.

Атака на Орловську ТЕЦ

Як писав Главред, українські військові в ніч на 31 жовтня провели успішну спецоперацію на території Росії. Під ударом ракет були енергооб'єкти.

Як повідомили Військово-Морські Сили, було завдано точного ракетного удару крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції Новобрянська.

Відомо, що обидва об'єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону.

Атаки дронів на РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 листопада і вранці у вівторок у низці регіонів Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Зокрема, голосно було в Башкортостані, у Волгоградській та Нижегородській областях. Виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" і нафтохімічного заводу "СІБУР-Кстово", а також на території нафтохімічного заводу в Стерлітамаку.

У ніч на 3 листопада було уражено Саратовський НПЗ і низку об'єктів логістики армії РФ.

У ніч на 29 жовтня в Росії було атаковано нафтобазу ВАТ "НС-Ойл" в Ульяновській області РФ.

У ніч на 19 жовтня в Оренбурзькій і Самарській областях Росії сталася серія атак безпілотників. Пошкоджень зазнали газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський нафтопереробний завод біля Самари.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ТЭЦ вибух війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США готують військову операцію проти Мадуро: у Трампа на столі три сценарії - NYT

США готують військову операцію проти Мадуро: у Трампа на столі три сценарії - NYT

07:39Світ
Критична інфраструктура РФ - під ударом: вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ

Критична інфраструктура РФ - під ударом: вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ

06:56Світ
Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

02:03Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталося

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталося

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Останні новини

07:39

США готують військову операцію проти Мадуро: у Трампа на столі три сценарії - NYT

06:56

Критична інфраструктура РФ - під ударом: вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ

06:10

Ситуація в Покровську: що відбувається в містіПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

05:27

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним дверіВідео

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
05:10

Винагорода від Всесвіту: яких знаків зодіаку скоро накриє хвилею успіху

04:51

Гора слайсів за лічені секунди: як швидко нарізати печериці без ножа

04:25

"Підірвав своє життя": стосунки принца Гаррі та Меган Маркл різко змінилися

03:45

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Реклама
03:20

Як змусити орхідеї, герань, фіалки цвісти 365 днів на рік: простий рецепт підгодівліВідео

02:43

Зірка "Бріджертонів" та відкритий гей: названо найсексуальнішого чоловіка 2025 року

02:43

Помаранчеві, солодкі, але різні: у чому головна відмінність хурми та шарону

02:07

Хто розбагатіє в листопаді 2025: зірки назвали ТОП-3 найщасливіші знаки

02:03

Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

01:30

Девід Бекхем отримав лицарський титул - деталі

01:07

Ці моделі рідко ламаються: топ-10 авто, які обходять сервіс стороною

00:37

Донька Олени Кравець показала рідкісне фото з мамою

00:06

Угорщина знову за своє: Орбан назвав "нову" причину проти України в ЄС

04 листопада, вівторок
23:52

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти заховану жабу лише за 5 секунд

23:17

Дитяче Євробачення-2025: під яким номером виступить УкраїнаВідео

Реклама
22:59

В Україні помітили унікальну амфібію: чому не варто наближатися близькоВідео

22:53

"Брусника" – не журавлина? Розбираємось, як правильно сказати українською

21:53

Вапнування ґрунту: садівник пояснив, коли і як проводити процедуруВідео

21:41

Коли поставлять ялинку в Києві 2025 — хто заплатить за святкове диво

21:36

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

21:26

Які прилади не можна вмикати в подовжувач: небезпека більша, ніж здається

21:10

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

21:09

Могилевська розповіла, як її вдома покарає чоловік через поцілунок із Козловським

21:08

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

20:43

"Зробити Київ непридатним для життя": що готує для українців нова тактика Кремля

20:36

Більше клопоту, ніж задоволення: механік назвав авто, яке постійно ламається

20:21

Галкін зробив знаменитим українського хлопчика і перейшов на українську мову

20:21

Пройшов більше 60 км: у ГУР показали, як робот здійснив унікальну операцію з порятунку бійця

20:04

Помер ведучий "Ранкової зірки" Юрій Ніколаєв

19:55

Багато, хто помиляється: які ТОП-7 речей не можна класти у пральну машину

19:47

У "Динамо" назріває рішення щодо тренера:Суркіс розставив крапки над "і"

19:40

Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

19:26

Пенсія за віком чи інвалідністю: яку краще оформити та чи реально отримувати дві одразу

19:17

Як перестати плакати через цибулю - вчені знайшли простий вихід

19:10

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

Реклама
19:10

"Яструби" налаштовані серйозно: чи здатні США розвʼязати війну у ВенесуеліПогляд

18:51

"Росія грає ва-банк": експерт розповів, що може статися після штурму Покровська

18:50

Такого в історії ще не було: зафіксовано найбільший спалах чорної діри

18:45

Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

18:42

Німеччина виділить ЗСУ додаткові мільярди євро: названо суму

18:18

Європейські суди вважають ВАКС та антикорупційну вертикаль в Україні порушниками фундаментальних принципів прав людини, – адвокат

18:13

Що зробити, щоб кіт линяв менше: секрет, про який не здогадуються господарі

18:05

Фатальна помилка: що категорично не можна висаджувати після часнику

17:43

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

17:41

Образи за 54.5 тисячі та 150 кг одягу: Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти