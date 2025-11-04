'Зробити Київ непридатним для життя': що готує для українців нова тактика Кремля

Кремль перейшов до стратегії масового терору проти України, намагаючись зробити великі міста, зокрема Київ, непридатними для життя, вказав Жданов.

Що готує для українців нова тактика ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Жданов:

Путін обрав стратегію масового терору

Кремль хоче зробити великі міста України та Київ - непридатними для життя

Система міжнародного права - мертва

Удари по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетики мають на меті не військові цілі. Такими діями Кремль хоче змусити українців капітулювати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він підкреслив, що це — стратегія масового терору. Жданов наголосив, що Путін обрав її, бо більше нічого не має. Навіть загроза ядерною "дубиною", яку Путін знову витягнув, вже не справляє враження.

"Тому він намагається зробити великі міста України, в тому числі Київ, непридатними для життя", - зазначив експерт.

Жданов додав, що міжнародно-правова система фактично зруйнована, адже ООН втрачає дієвість, а міжнародне право не працює проти диктаторів і терористів, тож на сьогодні можливим залишається лише силове рішення або щоб захистити країну, або досягти паритету в ударах.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів росіян - думка експерта

Як писав Главред, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що Росія прагне спричинити повний блекаут і розбалансувати енергосистему України. В інтерв’ю Телеграфу він зазначив, що мета ворога — зупинити роботу навіть атомних електростанцій.

За його словами, раніше окупанти завдавали масованих ударів по лівому берегу, фактично знищуючи тамтешню генерацію, а тепер планують атакувати енергетичні об’єкти на заході країни.

Плачков наголосив, що такі дії значно ускладнять транспортування електроенергії між регіонами, а відтак Україна може зіткнутися з більш масштабними та частими відключеннями світла.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія зосередила свої зусилля на ударах по енергетичній інфраструктурі України в найближчі місяці. Як наголосив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, окупанти прагнуть дестабілізувати ситуацію не лише на фронті, а й у тилу.

У ніч на 4 листопада ворог атакував два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще 11 осіб, серед них двоє дітей, зазнали поранень. За даними Дніпропетровської ОВА, удари прийшлися по Миколаївській громаді Синельниківського району.

На Харківщині російські війська також здійснили атаку безпілотниками, влучивши по пожежному депо та техніці. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них рятувальники.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

