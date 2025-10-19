НПЗ і газопереробний завод: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Самарі та Оренбурзі

Через загрозу атаки дронів роботу аеропортів в Оренбурзі та Самарі було тимчасово призупинено.

https://glavred.net/world/npz-i-gazopererabatyvayushchiy-zavod-vsu-moshchno-udarili-po-celyam-v-samare-i-orenburge-10707608.html Посилання скопійоване

У Самарі та Оренбурзі горять заводи / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

Біля Самари зазнав пошкоджень нафтопереробний завод

В Оренбурзі пошкоджено газопереробний завод

У ніч на неділю, 19 жовтня, в Оренбурзькій і Самарській областях Росії сталася серія атак безпілотників, що спричинила пожежі на стратегічно важливих об'єктах. Зокрема, пошкоджень зазнали газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський нафтопереробний завод біля Самари. Про це повідомили місцеві пабліки та OSINT-канали.

В Оренбурзі місцеві жителі повідомили про численні вибухи в районі газового заводу. У результаті в місті спостерігалося сильне задимлення, а в аеропорту тимчасово обмежили приймання і випуск літаків.

відео дня

За даними російських джерел, під час атаки в небі було видно яскраві спалахи, ймовірно через роботу систем протиповітряної оборони. Місцеві чули над Оренбургом від 5 до 7 вибухів, після чого в одному з районів почалося задимлення.

Завод, що спеціалізується на переробці природного газу та виробництві скраплених газів, елементарної сірки та пропану, за останній рік уже не вперше стає мішенню для безпілотників.

Не менш напружена ситуація виникла в Самарській області, де близько першої години ночі було оголошено загрозу удару дронів. Зокрема, під атаку знову потрапив Новокуйбишевський НПЗ, розташований за 20 кілометрів від Самари. Очевидці повідомляли про приблизно 20 вибухів і чорний дим у районі заводу.

Дивіться відео атаки по РФ

Експертні оцінки

Філіп Інгрем, експерт з військової розвідки, підкреслив, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки Росії. "Точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора Володимира Путіна", — зазначив він.

За словами Інгрема, дрони дальнього радіусу дії, здатні пролітати понад 1000 км, перетворюють "велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум’їн".

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підтвердив ефективність атак: "Удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. В окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області спостерігаються проблеми з поставками бензину".

Фесенко додав, що подібні удари, ймовірно, триватимуть і надалі, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру країни-окупанта.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Нагадаємо, що в Росії прогриміли потужні вибухи. Вони прогриміли за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред