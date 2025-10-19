Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

НПЗ і газопереробний завод: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Самарі та Оренбурзі

Віталій Кірсанов
19 жовтня 2025, 08:28
207
Через загрозу атаки дронів роботу аеропортів в Оренбурзі та Самарі було тимчасово призупинено.
У Самарі та Оренбурзі горять заводи
У Самарі та Оренбурзі горять заводи / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • Біля Самари зазнав пошкоджень нафтопереробний завод
  • В Оренбурзі пошкоджено газопереробний завод

У ніч на неділю, 19 жовтня, в Оренбурзькій і Самарській областях Росії сталася серія атак безпілотників, що спричинила пожежі на стратегічно важливих об'єктах. Зокрема, пошкоджень зазнали газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський нафтопереробний завод біля Самари. Про це повідомили місцеві пабліки та OSINT-канали.

В Оренбурзі місцеві жителі повідомили про численні вибухи в районі газового заводу. У результаті в місті спостерігалося сильне задимлення, а в аеропорту тимчасово обмежили приймання і випуск літаків.

відео дня

За даними російських джерел, під час атаки в небі було видно яскраві спалахи, ймовірно через роботу систем протиповітряної оборони. Місцеві чули над Оренбургом від 5 до 7 вибухів, після чого в одному з районів почалося задимлення.

Завод, що спеціалізується на переробці природного газу та виробництві скраплених газів, елементарної сірки та пропану, за останній рік уже не вперше стає мішенню для безпілотників.

Не менш напружена ситуація виникла в Самарській області, де близько першої години ночі було оголошено загрозу удару дронів. Зокрема, під атаку знову потрапив Новокуйбишевський НПЗ, розташований за 20 кілометрів від Самари. Очевидці повідомляли про приблизно 20 вибухів і чорний дим у районі заводу.

НПЗ і газопереробний завод: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Самарі та Оренбурзі

Дивіться відео атаки по РФ

Експертні оцінки

Філіп Інгрем, експерт з військової розвідки, підкреслив, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки Росії. "Точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора Володимира Путіна", — зазначив він.

За словами Інгрема, дрони дальнього радіусу дії, здатні пролітати понад 1000 км, перетворюють "велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум’їн".

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підтвердив ефективність атак: "Удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. В окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області спостерігаються проблеми з поставками бензину".

Фесенко додав, що подібні удари, ймовірно, триватимуть і надалі, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру країни-окупанта.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Нагадаємо, що в Росії прогриміли потужні вибухи. Вони прогриміли за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні НПЗ Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

11:37Україна
РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнування

РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнування

10:49Україна
Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

09:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

Останні новини

12:00

"Ситуація для Росії вже критична": названо вирішальний рік для правління Путіна

11:51

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Драконам - стрес, Півням - підозри

11:51

Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

11:37

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

10:50

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
10:49

РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнуванняФото

10:49

У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: "Ukraine 2.0: The Power of People" актуально

10:42

Чим завершиться чергова серія перемовин між Трампом і Путіним?Погляд

10:33

Чому 20 жовтня не можна купати маленьких дітей: яке церковне свято

Реклама
09:56

Україна з Трампом нічого не втратила, бо не можна втратити те, чого немаєПогляд

09:52

Смертельні удари ножем у голову: в Ірландії підліток убив 17-річного українця

09:45

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 жовтня: Левам - неочікувана зустріч, Дівам - великі зміни

09:23

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 жовтня (оновлюється)

09:13

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Водоліям - можливість, Дівам - гроші

09:00

Трамп намацав слабке місце Путіна, від Tomahawk ще палатиме в Москві, тема не закрита – ОлещукВідео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

Трамп повернувся до старих поглядів на РФ, США віддаляються від України - The Times

08:28

НПЗ і газопереробний завод: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Самарі та Оренбурзі

07:35

Військова та фінансова допомога Україні значно скоротилася - NZZ

Реклама
05:55

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 9 секунд знайти замок

05:30

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

04:43

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заявуВідео

03:35

Важливе церковне свято: що не можна робити 19 жовтня

03:31

Учені попереджають: загадкова субстанція може виявитися набагато ближчою

02:30

Головоломка для людей із мозком-сканером: потрібно знайти конюшину серед карт

01:25

Хто зустрічає труднощі з усмішкою: астрологи назвали ТОП-3 найпозитивніші знаки

01:12

Путін заговорив про поступки на фронті і звільнення територій - WP

18 жовтня, субота
23:46

Страховий стаж під загрозою: з'явилося важливе попередження Пенсійного фонду

23:06

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихіднийВідео

22:37

"Немає рішення": киянам назвали терміни перенесення початку опалювального сезону

22:05

Авіація вже готова: РФ готується до масованого обстрілу найближчим часом

21:29

Путін програє і втрачає тисячі бійців: західні ЗМІ про катастрофу стратегії РФ

20:30

Секрет швидкого сушіння: додавання однієї речі висушить одяг за 15 хвилинВідео

19:37

Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

19:26

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

19:20

Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждаліФото

19:10

Ціна кожного місяця впертості Путіна для РФ стрімко зростаєПогляд

18:28

Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії

18:15

Розпад "імперії" Путіна: названо прогноз майбутнього РосіїВідео

Реклама
17:54

Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло

17:33

Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

17:11

"Милуватися твоєю красою": в Ігоря Крутого з'явилася молода жінка

17:07

"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

16:48

Більше вдвічі: Лорак засвітила свіже фото доньки

16:40

Пішов по стопам Ротару: онук-утікач зірки розсекретив, де живе зараз

16:37

"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

16:29

Мають "фору" від Всесвіту: ТОП-3 дати народження, що несуть благословення предків

16:29

Путін публічно принизив Симоньян: як вона відреагувала

16:22

Гарантії для України: Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти