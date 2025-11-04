Рус
"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

Руслан Іваненко
4 листопада 2025, 21:10
ДШВ ліквідовують противника в міській забудові, проводячи активні пошуково-ударні операції серед вулиць Покровська.
Покровск, ВСУ
Ворог намагається закріпитися на околицях Покровська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполіція

Коротко:

  • В місті тривають запеклі бої всередині та на околицях
  • Українські сили частково відтіснили ворога й створили коридор
  • Ситуація залишається критичною, особливо на південних околицях

У Покровську на Донеччині тривають запеклі міські бої. Ситуація залишається динамічною — ворог активно застосовує артилерію, дрони та керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.

"Протистояння відбувається безпосередньо всередині міста Покровськ і на флангах нашої смуги оборони. Противник використовує усе своє наявне озброєння – артилерію, у тому числі далекобійну, дрони різних типів і класів, а також керовані авіаційні бомби", – розповів Окішев.

Основні осередки боїв

За його словами, найінтенсивніші бої точаться на північному сході міста, де українські підрозділи проводять активну зачистку. Російські війська намагаються просунутися вглиб міської забудови та закріпитися на околицях, однак успіху не мають.

"Тактика у них не змінилася. Вони намагаються просунутися на північно-східних околицях і закріпитися там, але наші ударно-пошукові групи активно працюють – знаходять противника всередині міста та ліквідовують", – уточнив речник.

ЗСУ створили логістичний коридор для підкріплення

Попри складну логістичну ситуацію, українським захисникам вдалося частково відтіснити ворога та створити коридор для постачання техніки і підкріплення.

"Ми трохи відкинули ворога, що дозволило створити коридор для завезення поповнення. Основна мета зараз – ще більше посунути противника на північно-східних околицях і розімкнути кільце, аби він втратив контроль над нашою логістикою. Тоді ми почнемо контролювати вже їхню", – підсумував Окішев.

Покровськ / Інфографіка: Главред

DeepState: українські дрони нищать ворога

За інформацією аналітиків DeepState, українські підрозділи продовжують зачистку Покровська та знищення противника всіма наявними засобами, зокрема за допомогою дронів..

Окупанти намагаються встановити контроль над територією між Покровськом і Гришиним, паралельно просуваючись у бік останнього. Саме ця ділянка залишається ключовою для забезпечення логістики українських військ у місті.

Водночас противник облаштовує позиції на південних околицях Покровська, що ускладнює блокування його просування. За оцінками аналітиків, ситуація в регіоні залишається критичною: у разі втрати контролю над логістичними шляхами Покровськ ризикує опинитися в повній блокаді, а Мирноград може бути фактично відрізаний від зовнішнього сполучення.

Покровськ новини - що відомо про ситуацію на фронті

Як повідомляв Главред, особисто для Володимира Путіна Покровсько-Мирноградський напрямок нині є одним із головних пріоритетів. Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, російське командування, ймовірно, перекидатиме додаткові сили та техніку, щоб посилити тиск на українську оборону.

Нагадаємо, що міста Покровськ і Костянтинівка на Донеччині опинилися на шляху російських військ, які намагаються реалізувати завдання, поставлені Володимиром Путіним. Головна мета російського диктатора полягає в окупації всього Донбасу.

Крім того, Ситуація у Покровську, що у Донецькій області, вкрай складна і експерти не виключають, що армія країни-агресорки Росії захопить місто. Це безпосередньо вплине на плани окупантів щодо просування у сусідній Дніпропетровській області.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України Фронт
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

