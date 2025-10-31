Ракети Нептун в дії: ЗСУ атакували ТЕЦ та електропідстанцію в РФ

Українські військові довели, що жоден тил ворога не є безпечним.

ЗСУ провели спецоперацію / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне:

Підрозділи ВМС атакували ТЕЦ та електричну підстанцію в Росії

Для удару вони використали крилаті ракети Нептун

Українські військові в ніч на 31 жовтня провели успішну спецоперацію на території Росії. Під ударом ракет Нептун були енергооб'єкти. Про це повідомили Військово-Морські Сили в Telegram.

Зазначається, що підрозділи ВМС ЗС України нанесли влучний ракетний удар крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська.

Відомо, що обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону.

У відомстві наголосили, що виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів.

"Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним", - йдеться у повідомленні.

Покращення ракет Нептун

Експерти Defence Express розповідали, що на київській інтерактивній виставці під брендом "Зброя" показали модернізований комплекс "Нептун Д" та оновлену ракету РК360Л.

Вони наголосили, що розробникам вдалося вирішити дві складні задачі одночасно — збільшити відстань польоту та потужність боєголовки.

Ракета Нептун / Інфографіка: Главред

Удари по цілях в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 31 жовтня серія ударів безпілотників була зафіксована одразу в кількох центральних областях Росії. Головними цілями стали критичні об'єкти енергетичної та нафтопереробної інфраструктури, розташовані на значній відстані один від одного.

В ніч на 29 жовтня була атакована нафтобаза ВАТ "НС-Ойл" в Ульяновській області РФ. Також дрони атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї.

Крім того, 26 жовтня військові аеродроми країни-агресора Росії опинились під атакою. Звуки вибухів лунали навіть у Московській області.

Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

