Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

Руслан Іваненко
5 листопада 2025, 02:03
Українські сили оборони продовжують утримувати позиції попри численні спроби прориву.
Українські війська відбивають атаки російських сил / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • За день понад 140 бойових зіткнень і 3,5 тис. обстрілів
  • Росія застосувала ракети, авіаудари та 3 тис. дронів-камікадзе

Протягом 4 листопада українські війська продовжували активну оборону та зупинили низку наступальних дій російських сил. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці, оперативна інформація станом на 22:00 вівторка, 4 листопада, свідчить про складну бойову обстановку.

За день зафіксовано понад 140 бойових зіткнень. Російські війська завдали один ракетний та 35 авіаударів, використали шість ракет і скинули 57 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували понад 3 тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад 3,5 тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Дії українських сил на ключових напрямках

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили сім атак у районах Вовчанська, Синельникового та Дворічанського. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися поблизу Піщаного, Борівської Андріївки та Петропавлівки.

Найактивніші бої тривали на Донецькому напрямку: зафіксовано десять атак біля Греківки, Новоселівки, Корового Яру, Дробишевого та Лиману, одна з яких триває досі. Крім того, сили оборони відбили 13 наступів у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та Дронівки.

"На Покровському напрямку російські війська здійснили 49 атак, п’ять із яких ще тривають. Українські захисники повідомляють про знищення 107 окупантів, 21 дрона, чотирьох одиниць спеціальної техніки, кількох автомобільних машин та пунктів управління безпілотниками", — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Схожа ситуація спостерігається на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках: ворог намагався прорвати оборону, проте всі спроби були невдалими. В інших районах фронту суттєвих змін не зафіксовано.

"Ситуація на фронтах залишається напруженою, українські війська продовжують утримувати позиції та давати відсіч противнику", — зазначають у Генштабі.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Експертна думка про Куп’янський район

За словами Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", для російських сил у Куп’янському районі ключовим є не сам Куп’янськ, а Куп’янськ-Вузловий.

"Росіянам потрібен Куп’янськ насамперед для того, щоб перерізати українську логістику на Лиманському напрямку, яка зараз має критичне значення. Але головне – контроль над містом дає їм перевагу у використанні рокадної залізниці", – пояснює експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у Покровську на Донеччині тривають запеклі міські бої. Ситуація залишається динамічною — ворог активно застосовує артилерію, дрони та керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело безпрецедентну рятувальну операцію із застосуванням наземного роботизованого комплексу (НРК). Завдяки технологіям вдалося евакуювати українського військовослужбовця з населеного пункту, що перебуває під контролем російських військ.

Також у Куп'янську в Харківській області відбувається військова операція. Її мета - зачистити місто та перерізати логістику противника. Про це розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі Еспресо.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

