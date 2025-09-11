Конгрес США може відновити поправку, яка заборонить торгівлю з РФ

Поправка "Джексона-Веніка" - це закон США, який було ухвалено 1974 року.

Джо Вілсон вніс законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, https://x.com/RepJoeWilson

Коротко:

Джо Вілсон вніс законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка"

Поправку скасовували під час президентства Обами

Конгресмен США Джо Вілсон вніс законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка", щоб домогтися припинення торгівлі з РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Після нападу на Польщу я вдячний за можливість представити цей законопроєкт, який передбачає відновлення дії поправки "Джексона-Веніка" щодо Росії, що передбачає припинення будь-якої торгівлі з цією терористичною диктатурою", - наголосив Вілсон. відео дня

За словами конгресмена, колишні президент Барак Обама та держсекретар США Джон Керрі помилково скасували цей закон під час "непродуманої політики", а саме "перезавантаження стосунків із Росією", що "спонукало військового злочинця Путіна до окупації Криму".

"Трамп виправить цю ситуацію!", - додав Вілсон.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

Конгрес США готовий у разі потреби ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Інші новини за темою:

Що таке поправка "Джексона-Веніка" Поправка "Джексона-Веніка" - це закон США, який було ухвалено 1974 року. Відомо, що він забороняв нормальну торгівлю з країнами, які мали "погану економіку" в тому разі, якщо ці держави не випускали людей за кордон (приміром, євреїв з СРСР). Після розпаду Радянського Союзу закон продовжував діяти для Росії, проте президенти США щороку "заморожували" його, щоб торгувати з країною. Водночас у 2012 році закон скасували і замість нього ухвалили акт Магнітовського (санкції проти конкретних чиновників РФ).

