"Злість і відчай": Олена Мозгова налякала зізнанням

Стисло:
- Олена Мозгова розповіла про свій стан на кінець року
- Продюсерка залишила підписникам добре побажання
Наближається кінець року, і багато хто починає підбивати його підсумки. Говорити про це українцям особливо складно - регулярні обстріли й агресія країни-окупанта не додають святкового настрою.
Серед тих, у кого ґрунт пішов з-під ніг, опинилася музична продюсерка Олена Мозгова. У своєму блозі в Instagram вона зазначила, що її моральні ресурси закінчуються, і хоч вона людина не песимістична, навіть їй складно підтримувати душевну рівновагу.
"По природі своїй я далеко не песиміст... Але кінець року просто вибиває землю з під ніг. Дуже важко. Бережіть себе і будьте хоч трохи добрішими один до одного. Бо стільки злості, відчаю, жовчі "в повітрі" я ще ніколи не відчувала. Але всі випробування, які б не посилала доля - треба пройти з гідністю. Сил нам всім", - побажала Олена Мозгова.
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
