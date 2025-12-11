Теракт у Києві: внаслідок вибухів загинув боєць НГУ, поранено поліцейських

СБУ кваліфікує як терористичний акт вибухи в Дарницькому районі Києва.

У Києві прогриміли два вибухи / Колаж Главред, фото Facebook/kyiv.gp.gov.ua

Головне:

У Києві прогриміли два вибухи в Дарницькому районі

Унаслідок теракту загинув боєць НГУ, поранені поліцейські та ще один нацгвардієць

Унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва в четвер удень загинув один із військовослужбовців Національної гвардії, постраждали ще один нацгвардієць і охоронець майданчика.

Пізніше, під час другого вибуху, постраждали двоє поліцейських, повідомляє прокуратура Києва.

"Перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один із них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали", - йдеться в повідомленні.

Другий вибух, згідно з повідомленням, прогримів у той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. "Постраждали двоє співробітників поліції", - зазначають у прокуратурі.

Вибухи в Києві: що кажуть у СБУ

Служба безпеки України кваліфікує як терористичний акт вибухи в четвер удень у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, а ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"За попередніми даними слідства, два вибухи прогриміли близько 15:00. Попередньо встановлено, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок цього загинула одна людина, ще троє осіб дістали травми різного ступеня тяжкості", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводить відповідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вибухів та осіб, причетних до них.

"Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини)", - зазначили у відомстві.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

