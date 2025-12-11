В Україні впадуть ціни на популярний продукт: експерти радять почекати свят

Перед січневими святами вартість вершкового масла може знизитися через акційні знижки.

В Україні впадуть ціни на популярний продукт

Дешевший європейський імпорт не дозволить піднімати ціни на вершкове масло

Продажі товару впали порівняно з торішніми показниками

Ціни на вершкове масло в Україні не зростуть навіть попри тривалі щоденні обмеження світла. Ба більше, перед різдвяними святами вартість масла може знизитися через акційні знижки. Про це говорять аналітики та учасники ринку, пише "Телеграф".

"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко і охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Таким чином, підвищувати ціну нікуди", - каже голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко. відео дня

Навіть за умови зростання собівартості через використання генераторів, дешевший європейський імпорт не дасть змоги піднімати ціни на вершкове масло, додає виконавчий директор Союзу молочних підприємств Арсен Дідур.

Він зазначає, що продажі товару впали порівняно з торішніми показниками через слабкий попит. На цьому тлі виробники не можуть собі дозволити підвищити ціни.

Навпаки, найближчим часом українці зможуть купити вершкове масло за вигіднішою ціною. Це пов'язано з традиційними передноворічними акціями торгових мереж. Дідур прогнозує, що економія становитиме до 25-30% від звичного цінника.

"Тенденція на зниження, треба почекати. Має бути дешевше. Усі об'єктивні причини ведуть до цього", - резюмує фахівець.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на молочні продукти в грудні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що якщо блекаути стануть тривалішими або затягнуться надовго, це призведе до здорожчання молочної продукції щонайменше на 10%.

"Молочнотоварні ферми, які утримують 400-800 голів, споживають від 80 до 100 кВт щогодини. Відсутність електроенергії протягом навіть години-двох може призвести до великих втрат надоїв", - наголосив він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні зросли ціни на овочі та фрукти. Картопля коштує 9-12 грн/кг, білокачанна капуста - 8-10 грн/кг. Огірки подорожчали до 90-160 грн/кг, досягнувши максимуму за останні 8 років.

Також експерт Денис Марчук зазначив, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть підняти ціни на продукти до 30%, особливо на молочну та м'ясну продукцію через потребу в охолодженні. Ціни на картоплю зміняться незначно.

Як повідомляв Главред, голова Союзу Українського селянства Іван Томич попередив, що з наближенням зимових свят в Україні очікується подорожчання окремих продуктів харчування на 10%. За його словами, найбільше подорожчають свинина і вироби з неї, частина курятини, а також рослинна олія і яйця.

