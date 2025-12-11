Рус
Чи можна перевозити ялинку в київському метро: у підземці дали відповідь

Віталій Кірсанов
11 грудня 2025, 19:36
У метрополітені зазначають, що насамперед потрібно враховувати висоту та загальні габарити дерева.
Чи можна перевозити ялинку в київському метро
Чи можна перевозити ялинку в київському метро / колаж: Главред, фото: УНІАН, Новини.LIVE

Коротко:

  • Ялинки заввишки до 1, 5 метрів можна провозити без додаткової оплати
  • Якщо дерево сягає від 150 до 220 сантиметрів, пасажиру доведеться оплатити вартість одного окремого квитка
  • Ялинки, що перевищують 220 сантиметрів, у метро перевозити заборонено

У метрополітені Києва дозволено перевозити різдвяні ялинки, однак за деякі дерева доведеться внести додаткову плату і забезпечити пакування. Про те, як безпечно транспортувати новорічну ялинку в підземці, розповіли в столичному метрополітені.

У метрополітені зазначають, що насамперед потрібно враховувати висоту та загальні габарити дерева.

Ялинки заввишки до півтора метра можна провозити без додаткової оплати. Якщо дерево сягає від 150 до 220 сантиметрів, пасажиру доведеться сплатити вартість одного окремого квитка, тобто 8 грн.

А ось новорічні дерева, що перевищують 220 сантиметрів, у метро перевозити заборонено. Вони становлять загрозу безпеці та створюють перешкоди для руху пасажирів.

Окрема вимога стосується пакування. Працівники станцій мають право не допускати до поїздки пасажирів із неупакованими ялинками, оскільки відкриті гілки можуть травмувати людей або зачепитися за елементи ескалатора. Тому дерево слід обов'язково зафіксувати та надійно стягнути.

Для цього підійде спеціальна сітка, поліетиленова або стрейч-плівка, міцний шпагат чи мотузка, картонна коробка або інші матеріали, які дають змогу зібрати гілки та щільно обгорнути стовбур.

У метрополітені звертають увагу, що вимога пакування поширюється не лише на великі деревця. Навіть невеликі ялинки, що прикрашають, або окремі гілки також мають бути належним чином обгорнуті.

Купівля новорічної ялинки - одна з найочікуваніших подій сезону. Незважаючи на те, що це дуже захопливий сімейний захід, щорічно розгораються палкі суперечки про те, яку ялинку купити - благородну ялицю, блакитну ялину або традиційну сосну. Главред розібрався, яку ялинку краще купити на Новий рік 2026.

Також Главред писав, де ніколи не слід ставити різдвяну ялинку. Щоб дерево простояло довго, при виборі місця для його встановлення потрібно врахувати кілька важливих моментів.

Кожен хоче, щоб новорічна ялинка якомога довше мала гарний вигляд. Однак зберегти живу ялинку здоровою може бути непросто. Один із ключових факторів - достатня кількість води. Існує безліч рецептів ідеальної води для ялинки. Експерти розповіли, які добавки кращі, а яких слід уникати?

Що відомо про київський метрополітен

Київський метрополітен - швидкісна позавулична, переважно підземна, транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції з трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста. Усі лінії електрифіковані постійною напругою 825 В, на них працюють 5-вагонні електропоїзди довжиною приблизно 100 м. Метрополітен відкритий для пасажирів щодня з 05:30 до 23:00, і цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги, пише Вікіпедія.

До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

21:39Україна
Захищав Маріуполь і пережив полон: в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військового

Захищав Маріуполь і пережив полон: в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військового

20:53Україна
Путін похвалився захопленням великого міста на сході: у ЗСУ відповіли на фейк

Путін похвалився захопленням великого міста на сході: у ЗСУ відповіли на фейк

20:51Україна
Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

