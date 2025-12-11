"Накаркала": у Волочкової великі проблеми з дочкою

Скандальна балерина Волочкова розповіла про проблеми у шлюбі з дочкою.

Анастасія Волочкова та Аріадна Волочкова з нареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Російські ЗМІ повідомили про те, що дочка скандальної російської балерини Анастасії Волочкової, розходиться зі своїм новоспеченим чоловіком і винна в цьому сама Волочкова.

Як пишуть російські пропагандисти, нібито ініціатором розлучення своєї дочки стала сама балерина. Подейкували, що колишня прима Великого театру спочатку була налаштована проти 24-річного зятя. У підсумку шлюб Волочкової протримався всього вісім місяців.

Волочкова з дочкою і зятем / instagram.com/volochkova_art

"Зараз щойно мені Аріадна надіслала голосове повідомлення про те, що у них все гаразд з Микитою, що це просто якісь плітки. Не знаю, звідки це все пішло. Комусь кортить! Але я розумію, чому. Тому що потрібно зачепити знову ім'я Анастасії Волочкової", - сказала Волочкова.

У своїй манері Волочкова нагадала, де навчається її дочка. "Вона вчиться у Вищій школі економіки. А моя, так! І будь-яка згадка мого імені, мого прізвища, звичайно, викликає ажіотаж. Але від першої особи кажу вам - все гаразд у Аріадни з Микитою!" - відповіла балерина.

Про персону: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

