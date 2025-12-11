Чому 12 грудня не можна носити старий одяг: яке церковне свято

12 грудня не радять носити старий одяг - це до злиднів і невдач.

Яке церковне свято 12 грудня

У п'ятницю, 12 грудня, у православному календарі день пам'яті святого Спиридона Триміфунтського, який прославився як покровитель нужденних і один із найбільш шанованих чудотворців. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 12 грудня

12 грудня православні згадують святого Спиридона Триміфунтського, чудотворця, який умів зцілювати хворих.

Відомо, що Спиридон народився на Кіпрі в III-IV століттях, походив із сім'ї хліборобів і скотарів. З самого дитинства він пас овець і кіз, тому на іконах святого часто зображують у пастушій шапочці.

Будучи від природи доброю і чуйною людиною, Спиридон незабаром отримав від Бога дар чудотворення - він міг зцілювати важкі недуги і виганяти бісів. Слава про чудотворця дійшла і до імператора Костянтина, і той призначив Спиридона єпископом Триміфунта.

Зі святим пов'язано безліч чудес: наприклад, є свідчення того, як він повертав до життя померлих, а також завдяки його молитві під час посухи вдалося врятувати жителів Кіпру - Спиридон викликав дощ і зцілив домашніх тварин. Переказ свідчить, що якось єпископ вилікував від важкої хвороби і самого імператора. Ще один випадок розповідає, як святий воскресив померле немовля, а потім повернув до життя його матір, яка ледь не померла від побаченого.

Святитель передбачив власну смерть і останні свої земні дні провів у молитві. Людям він заповів любов до Христа та ближніх. Поховали святого Спиридона в храмі Святих апостолів у Тріміфунті, а після арабської навали мощі перенесли в Константинополь, потім в Епір, а пізніше - на острів Корфу, де вони й перебувають у соборі Святого Спиридона.

До святого Спиридона Триміфунтського звертаються з молитвами про здоров'я дітей і батьків, просять миру в родині, вдалого шлюбу. Вважається, що святитель протегує несправедливо засудженим, захищає від бідності, тривог і хвороб.

У народі свято називають Спиридонов день, і влаштовують собі короткий відпочинок: важку роботу потрібно відкласти до завтра, а сьогодні провітрюють дім - щоб морозне повітря і сонячні промені вигнали тривоги, хвороби та біди. У саду потрібно обтрусити дерева від снігу - для гарного врожаю.

За народними уявленнями, день вважається небезпечним і має низку заборон:

не радять носити старий одяг - це до злиднів і невдач;

не слід вирушати в далеку дорогу - якщо є можливість, то краще перенести, а якщо перенести не можна, то слід помолитися перед виїздом;

заборонено відмовляти в милостині - відмова може привести саму людину до нужди.

Також не рекомендується будувати плани або голосно розповідати про нові починання - задумки можуть не збутися.

Народні прикмети і традиції

У Спиридонів день можна стежити за небом і поведінкою природи, щоб дізнатися, якою буде погода найближчі тижні й навіть весь наступний рік:

небо зранку червоне - грудень буде ясним і спокійним;

снігопад із ранку або заметіль - негода затягнеться на тиждень;

яскраві зірки вночі - до похолодання, тьмяні - до відлиги;

горобці несуть пух у гнізда - готуються до сильних морозів.

Головна прикмета Спиридонового дня: яка погода стоїть 12 днів після 12 грудня - така й буде кожен місяць наступного року.

