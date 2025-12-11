Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський сказав, хто вирішуватиме питання територій для встановлення миру

Віталій Кірсанов
11 грудня 2025, 18:55
151
Президент підкреслив, що остаточне рішення щодо територій має бути справедливим і базуватися на позиції народу.
Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, відкриті джерела
Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, відкриті джерела / Зеленський сказав, хто має вирішувати питання територій

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Київ шукає справедливі рішення, засновані на паритеті та гарантіях безпеки
  • Багато що залежить від української армії

Питання можливих територіальних рішень має визначати народ України через вибори або референдум. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу 11 грудня, пише "РБК-Україна".

За його словами, американська сторона пропонує на частині Донбасу створення так званої "вільної економічної" або, як кажуть росіяни, "демілітаризованої" зони. За цим планом українські війська мають вийти з частини території, а російські - не заходити туди.

відео дня

Водночас залишається багато запитань, каже Зеленський, а саме: хто керує цією зоною, який буде механізм моніторингу, чи відводить війська РФ на дзеркальну відстань і як запобігти можливій інфільтрації російських сил під виглядом "цивільних".

Глава держави наголосив, що запропонована модель не в інтересах України, бо справедливо стояти на контактній лінії, але діалог триває, і Київ шукає справедливі рішення, які ґрунтуються на паритеті та гарантіях безпеки.

Президент наголосив, що остаточне рішення щодо територій має бути справедливим і базуватися на позиції народу.

"Я вважаю, що на це питання відповідатиме народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", - заявив Зеленський.

Він додав, що зараз насправді багато залежить від української армії.

"Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію", - підсумував Зеленський.

Яка нова позиція США щодо війни - думка експерта

Як писав Главред, у новій стратегії нацбезпеки США Україна як держава взагалі не фігурує в документі. Єдина згадка - формулювання "українська війна", причому саме в такому вигляді, а не як "російська війна". Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, це демонструє певний світоглядний підхід. У стратегії визначають не просто необхідність припинення бойових дій, а завершення війни та нормалізацію відносин із Росією. Тобто головною стратегічною метою є саме налагодження відносин з РФ, а зупинка війни розглядається як інструмент для цього. При цьому спосіб, у який це має бути досягнуто, адміністрацію США особливо не цікавить, адже сам конфлікт розглядають як перешкоду для відновлення співробітництва з Росією в економічній та безпековій сферах.

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якнайшвидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично - капітуляцію. При цьому до Росії не висуваються жодних вимог - хоча це питання вже скоріше стосується перебігу переговорів, а не самої стратегії, тоді як до поступок примушують саме Україну", - вказує він.

Встановлення миру або перемир'я в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Держдепі США нещодавно заявили, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що план припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україні великих територій. Україна і Європа відкинули ці пропозиції. Ці досягнення, ймовірно, допоможуть переконати Трампа в тому, що мир має бути встановлений на умовах Росії.

Напередодні посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли". Він також підкреслив, що ситуація в Україні складна, але потрібно дійти до потрібного місця і врешті-решт війна має закінчитися.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський мирне врегулювання новини України новини України та світу мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дедлайн США для миру - з яких трьох областей РФ виведе війська та що чекає на Донбас

Дедлайн США для миру - з яких трьох областей РФ виведе війська та що чекає на Донбас

19:54Війна
Графіки вимкнення світла на 12 грудня: якими будуть обсяги обмежень та у яких областях

Графіки вимкнення світла на 12 грудня: якими будуть обсяги обмежень та у яких областях

19:52Україна
Теракт у Києві: внаслідок вибухів загинув боєць НГУ, поранено поліцейських

Теракт у Києві: внаслідок вибухів загинув боєць НГУ, поранено поліцейських

19:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

Скільки днів можна носити одні шкарпетки: відповідь здивує навіть чистюль

Скільки днів можна носити одні шкарпетки: відповідь здивує навіть чистюль

Останні новини

19:54

Дедлайн США для миру - з яких трьох областей РФ виведе війська та що чекає на Донбас

19:52

Графіки вимкнення світла на 12 грудня: якими будуть обсяги обмежень та у яких областяхФото

19:46

Теракт у Києві: внаслідок вибухів загинув боєць НГУ, поранено поліцейських

19:36

Чи можна перевозити ялинку в київському метро: у підземці дали відповідьФото

19:35

У мережі з'явилося фото Аліни Гросу з вагітним животом

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки СШАТрамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США
19:26

Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

19:10

Чому у України немає карт?Погляд

19:06

"Злість і відчай": Олена Мозгова налякала зізнанням

18:59

"Накаркала": у Волочкової великі проблеми з дочкою

Реклама
18:55

Зеленський сказав, хто вирішуватиме питання територій для встановлення миру

18:52

Чому золото найдорожче: неймовірну таємницю благородного металу розкритоВідео

18:50

Євро шалено стрибнув угору: неочікуваний курс валют на 12 грудня

18:15

Путін віддав новий наказ військам щодо війни в УкраїніВідео

18:02

В Україні впадуть ціни на популярний продукт: експерти радять почекати свят

17:32

Чому 12 грудня не можна носити старий одяг: яке церковне свято

17:14

"Вже у небезпеці": в НАТО назвали наступну ціль для російського наступу

17:12

Як обрати оливкову олію для салатів та смаження: поради від професійних кухарів

17:01

Вчені назвали "цілющий" вид сиру, який знижує тиск і поліпшує здоров'я серця

16:46

У Британії знімуть "Майстра і Маргариту": Джонні Депп зіграє головну роль

16:45

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"Ексклюзив

Реклама
16:08

СБУ безпрецедентно бʼє по росіянам на морі, у повітрі та на суші, — експерт про посилення "санкцій Малюка"

16:06

Оцет не потрібен: простий трюк, як позбутися затхлого запаху з рушників

16:02

ЗМІ опублікували оновлений "мирний план" Трампа - що отримає Україна та РФ після війни

15:54

Фантастично смачна випічка з одного апельсина: рецепт бюджетного десерту

15:44

Відмовила у портреті самому Сталіну: ким була смілива українська художниця-самоучка

15:42

Дискримінаційні вимоги в конкурсі АРМА щодо IDS Ukraine: ГІГ подала скаргу актуально

15:18

Пенсії в Україні стануть більшими: хто може розраховувати на доплати у 2026 році

14:58

Знадобиться кухонна фольга: простий трюк, як легко прибрати наліт з крана

14:56

Прямо в тил оборонців: в ДПСУ заявили про небезпечну спробу проникнення окупантів

14:27

Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять

14:01

Попри незгоду США та РФ: Генасамблея ООН затвердила резолюцію про Чорнобильську катастрофу

13:56

Багато живої сили та БК: Росія везе в гарячу точку фронту додаткові сили

13:54

Килим буде як новий: домашній засіб, який видалить навіть найскладніші плями

13:19

Кольори, в яких варто зустрічати Новий рік 2026: поради відомої стилістки

13:10

Справжній геомагнітний шторм налетів на країну: влупила 8-бальна буря

13:07

"Різдвяна зірка" засяє ще яскравіше: як підгодувати пуансетію кавою

13:02

Швидко та без поліції: водії зможуть оформлювати ДТП по-новому

13:02

США та Росія можуть планувати поділ Європи: експерт пояснив мету країн

12:53

"Вона - моя сила": що відомо про дружину Роберта БровдіВідео

12:52

1160 магазинів по Україні: де працює "зимова тисяча" і які продукти дозволено купувати

Реклама
12:45

Лавров заговорив про "іншу" Україну: РФ висуває свої вимоги для миру

12:28

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

12:16

Ожеледиця, сніг та "мінуси": коли на Україну налетить справжня штормова погода

12:05

Скільки днів можна носити одні шкарпетки: відповідь здивує навіть чистюль

12:04

Комбінована атака на Україну: росіяни вдарили по енергетиці дронами і ракетами

11:59

Нова мінімалка вже на підході: скільки отримуватимуть українці та чи достатньо цього

11:21

Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

11:21

Ще одна країна саботувала Євробачення: хто відмовився

11:15

Може мати цікавий переклад: що насправді означає прізвище Бандера

11:03

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти