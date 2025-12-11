Зеленський сказав, хто вирішуватиме питання територій для встановлення миру

Президент підкреслив, що остаточне рішення щодо територій має бути справедливим і базуватися на позиції народу.

Що сказав Володимир Зеленський:

Київ шукає справедливі рішення, засновані на паритеті та гарантіях безпеки

Багато що залежить від української армії

Питання можливих територіальних рішень має визначати народ України через вибори або референдум. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу 11 грудня, пише "РБК-Україна".

За його словами, американська сторона пропонує на частині Донбасу створення так званої "вільної економічної" або, як кажуть росіяни, "демілітаризованої" зони. За цим планом українські війська мають вийти з частини території, а російські - не заходити туди.

Водночас залишається багато запитань, каже Зеленський, а саме: хто керує цією зоною, який буде механізм моніторингу, чи відводить війська РФ на дзеркальну відстань і як запобігти можливій інфільтрації російських сил під виглядом "цивільних".

Глава держави наголосив, що запропонована модель не в інтересах України, бо справедливо стояти на контактній лінії, але діалог триває, і Київ шукає справедливі рішення, які ґрунтуються на паритеті та гарантіях безпеки.

Президент наголосив, що остаточне рішення щодо територій має бути справедливим і базуватися на позиції народу.

"Я вважаю, що на це питання відповідатиме народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", - заявив Зеленський.

Він додав, що зараз насправді багато залежить від української армії.

"Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію", - підсумував Зеленський.

Як писав Главред, у новій стратегії нацбезпеки США Україна як держава взагалі не фігурує в документі. Єдина згадка - формулювання "українська війна", причому саме в такому вигляді, а не як "російська війна". Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, це демонструє певний світоглядний підхід. У стратегії визначають не просто необхідність припинення бойових дій, а завершення війни та нормалізацію відносин із Росією. Тобто головною стратегічною метою є саме налагодження відносин з РФ, а зупинка війни розглядається як інструмент для цього. При цьому спосіб, у який це має бути досягнуто, адміністрацію США особливо не цікавить, адже сам конфлікт розглядають як перешкоду для відновлення співробітництва з Росією в економічній та безпековій сферах.

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якнайшвидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично - капітуляцію. При цьому до Росії не висуваються жодних вимог - хоча це питання вже скоріше стосується перебігу переговорів, а не самої стратегії, тоді як до поступок примушують саме Україну", - вказує він.

Нагадаємо, Главред писав, що в Держдепі США нещодавно заявили, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що план припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україні великих територій. Україна і Європа відкинули ці пропозиції. Ці досягнення, ймовірно, допоможуть переконати Трампа в тому, що мир має бути встановлений на умовах Росії.

Напередодні посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли". Він також підкреслив, що ситуація в Україні складна, але потрібно дійти до потрібного місця і врешті-решт війна має закінчитися.

