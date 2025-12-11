Євро шалено стрибнув угору: неочікуваний курс валют на 12 грудня

НБУ опублікував офіційний курс валют на п'ятницю, 12 грудня.

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 12 грудня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На п'ятницю, 12 грудня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,27 грн/дол., що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінився курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 49,51 грн/євро. Щодо євро гривня послабила свої позиції на 30 копійок.

Курс злотого на 12 грудня

11 грудня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,64 грн/злот. 12 грудня курс виріс на 7 копійки - 11,71. Таким чином гривня послабила свої позиції щодо злотого.

Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.

Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

