Путін віддав новий наказ військам щодо війни в Україні

Юрій Берендій
11 грудня 2025, 18:15
Російський диктатор Путін провів нараду щодо війни в Україні та наказав продовжувати наступальні дії.
Путін віддав новий наказ військам щодо війни в Україні
Путін віддав новий наказ військам щодо війни - що передбачається / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін наказав продовжити бойові дії проти України
  • Главі країни-агресорки доповіли про нібито стратегічну ініціативу військ РФ на фронті
  • В Росії також вигадали окупацію Сіверська

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів у Кремлі провів нараду щодо перебігу бойових дій у зоні так званої "СВО" та наказав продовжувати наступальні дії проти України. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

На нараді були присутні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, командувач Південної групи військ Сергій Медведєв та командир 123-ї мотострілецької бригади Денис Пирогов.

"Командувачам угруповань військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності до задуму (так званої, - ред.) "спеціальної військової операції"", - сказав воєнний злочинець Путін.

Дивіться відео заяви Путіна:

Путін віддав новий наказ військам щодо війни в Україні
/ Фото: скріншот

Путін заявив, що створення так званої "зони безпеки" на українському кордоні просувається відповідно до плану. Він стверджував, що російські сили нібито продовжують знищувати оточені українські підрозділи на східному березі річки Оскіл у Харківській області, а також у районі Мирнограда.

Також він повідомив про "позитивну динаміку" у просуванні на Донбасі та високі темпи наступу окупаційних військ у Запорізькій області.

За його словами, стратегічна ініціатива в зоні бойових дій нібито повністю належить російській армії, а захоплення Сіверська має відкрити шлях до подальших наступів і витіснення українських сил із Донбасу.

"Я відзначаю хорошу динаміку на всіх напрямках. Визволення територій (так званих, - ред.) Донецької, Луганської "народних республік", Запорізької та Херсонської областей здійснюється поступально, ритмічно, відповідно до ваших задумів, задумів Генштабу. І стратегічна ініціатива повністю знаходиться в руках російських Збройних сил", - сказав Путін.

Глава Генштабу РФ Герасимов доповів Путіну про захоплення населених пунктів Кучерівка та Курилівка. Він також заявив, що російські війська нібито взяли під контроль місто Сіверськ, південну частину Мирнограда, а також ведуть бої за Новопавлівку та Костянтинівку, де, за російськими вигадками, під контролем РФ перебуває 45% забудови. Крім того, тривають бої на вулицях Гуляйполя.

Яка ситуація в Сіверську - думка експерта

Як писав Главред, заяви російського військово-політичного командування щодо нібито окупації військами РФ Сіверська спростував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни не контролюють Сіверськ, як і в більшості випадків захід штурмових груп у місто їх пропагандисти називають контролем. Але це не так. Бої тривають", - резюмував він.

Сіверськ
Сіверськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, група російських військових на Гуляйпільському напрямку намагалася прорватися в тил українських оборонців, переодягнувшись у цивільний одяг. Про це повідомили у ДПСУ, зазначивши, що спроба проникнення відбулася 10 грудня.

Паралельно з цим окупанти дедалі частіше лягають до госпіталів, щоб уникнути участі в бойових діях. У русі опору "Атеш" пояснюють, що кількість таких випадків зросла через поширення чуток про можливе перекидання військових на Покровський напрямок.

Крім того, Росія продовжує нарощувати сили на одному з ключових відрізків фронту. Про це свідчать дані про рух великої колони РФ у бік тимчасово окупованих територій України. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, було зафіксовано переміщення колони з живою силою та боєприпасами — близько 15 вантажівок рухалися з напрямку Ростова до Маріуполя.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сіверський Донець Володимир Путін Сіверськ новини України Путін новини річка Оскол Оскіл
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
