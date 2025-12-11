У мережі з'явилося фото Аліни Гросу з вагітним животом

Один із перехожих випадково зняв Аліну Гросу в незвичайному вигляді.

Аліна Гросу можливо вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Коротко:

Гросу зняли в супермаркеті

Який вигляд має співачка

Українську відому співачку Аліну Гросу "засікли" в супермаркеті з помітно кругленьким животом.

Фото співачки поділився скандальний блогер-пліточник Богдан Беспалов. "Бачила Гросу в магазині. У неї вже досить округлий живіт. Але в Instagram вона нічого не говорить", - переказав слова інсайдера Беспалов.

"Аліна Гросу чекає первістка. Кошеня помітило співачку з округлим животиком в одному з американських супермаркетів", - написав він на своїй сторінці в Telegram.

Аліну Гросу підозрюють у вагітності

Гросу зняли з животом / Фото Беспалова

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Про персону: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

