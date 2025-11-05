Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

Володимир Путін намагається приховати кризу у відносинах із Китаєм, вважає Ігор Чаленко.

https://glavred.net/world/kitay-rassmatrivaet-zamenu-putinu-nazvan-veroyatnyy-preemnik-10712717.html Посилання скопійоване

Названо ймовірного наступника Володимира Путіна / колаж Главред, фото скріншот

Головне:

Китай може розглядати заміну диктатору Володимиру Путіну

Мішустіна розглядається Китаєм як наступник Путіна

Китай може розглядати заміну диктатору Володимиру Путіну, про що свідчить терміновий візит прем'єр-міністр РФ Михайла Мішустіна для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

За словами політолога Ігоря Чаленка, поки Путін намагається приховати кризу у відносинах, Китай не сидить склавши руки, а в Пекіні розглядають фігуру російського прем'єра як потенційного наступника диктатора РФ.

відео дня

"Мішустін же розглядається саме Китаєм як наступник Путіна. І найбільші такі перспективи якраз малювали не Путіну, не в заявах там Путіна і Сі, а саме вже в рамках візиту нинішнього російського прем'єр-міністра", - каже експерт.

Він не виключає, що візит Мішустіна може бути певним натяком від Пекіна Москві, що "треба запускати операцію "наступник"". Аналітик зазначає, що, Китай не буде форсувати події, оскільки слабкість Путіна вигідна йому, але сигнал про готовність до транзиту влади був чітко посланий.

За словами політолога Олексія Буряченка, цей візит відбувся одразу після першої за останні шість років особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, щоб приховати повний провал у комунікації з Пекіном.

Насправді ж такий поспіх свідчить про відсутність продуктивного діалогу Москви з Пекіном. Ба більше, це свідчить, що кремлівський диктатор не впевнений, що Китай досі залишається його стратегічним партнером.

"Найбільше по самолюбству Путіна вдарило те, що завершення російсько-української війни вони обговорювали без Росії, без Путіна", - додав він.

Наступник Путіна: думка експерта

Політичний аналітик Ольга Курносова висловилася з приводу можливого наступника російського лідера Володимира Путіна, який влаштував би кремлівські еліти. За її словами, після того як Путіна призначили президентом, він поступово почав посилювати свою владу.

Експерт вважає, що в разі необхідності в Росії на посаду "технічного" прем'єра можуть поставити практично будь-яку людину.

Раніше повідомлялося про те, що Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Більше новин:

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред