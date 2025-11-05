Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

Олексій Тесля
5 листопада 2025, 21:31
80
Володимир Путін намагається приховати кризу у відносинах із Китаєм, вважає Ігор Чаленко.
Володимир Путін, Михайло Мішустін
Названо ймовірного наступника Володимира Путіна / колаж Главред, фото скріншот

Головне:

  • Китай може розглядати заміну диктатору Володимиру Путіну
  • Мішустіна розглядається Китаєм як наступник Путіна

Китай може розглядати заміну диктатору Володимиру Путіну, про що свідчить терміновий візит прем'єр-міністр РФ Михайла Мішустіна для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

За словами політолога Ігоря Чаленка, поки Путін намагається приховати кризу у відносинах, Китай не сидить склавши руки, а в Пекіні розглядають фігуру російського прем'єра як потенційного наступника диктатора РФ.

відео дня

"Мішустін же розглядається саме Китаєм як наступник Путіна. І найбільші такі перспективи якраз малювали не Путіну, не в заявах там Путіна і Сі, а саме вже в рамках візиту нинішнього російського прем'єр-міністра", - каже експерт.

Він не виключає, що візит Мішустіна може бути певним натяком від Пекіна Москві, що "треба запускати операцію "наступник"". Аналітик зазначає, що, Китай не буде форсувати події, оскільки слабкість Путіна вигідна йому, але сигнал про готовність до транзиту влади був чітко посланий.

За словами політолога Олексія Буряченка, цей візит відбувся одразу після першої за останні шість років особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, щоб приховати повний провал у комунікації з Пекіном.

Насправді ж такий поспіх свідчить про відсутність продуктивного діалогу Москви з Пекіном. Ба більше, це свідчить, що кремлівський диктатор не впевнений, що Китай досі залишається його стратегічним партнером.

"Найбільше по самолюбству Путіна вдарило те, що завершення російсько-української війни вони обговорювали без Росії, без Путіна", - додав він.

Наступник Путіна: думка експерта

Політичний аналітик Ольга Курносова висловилася з приводу можливого наступника російського лідера Володимира Путіна, який влаштував би кремлівські еліти. За її словами, після того як Путіна призначили президентом, він поступово почав посилювати свою владу.

Експерт вважає, що в разі необхідності в Росії на посаду "технічного" прем'єра можуть поставити практично будь-яку людину.

Раніше повідомлялося про те, що Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Більше новин:

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Михайло Мішустін новини Китаю
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

21:10Війна
Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:54Україна
"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Останні новини

21:50

"З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари

21:31

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

21:10

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

20:48

Потап взявся за старе і зробив приголомшливе зізнання

20:29

Складається з понад 2 000 унікальних слів: як звучить найдовше імʼя у світі

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
20:27

Плита більше не потрібна: як приготувати ідеальну яєчню без сковорідки

19:54

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:36

Водіям рекомендують наносити крем для гоління на лобове скло у листопаді: що сталося

19:28

"США готові розіграти ядерний сценарій": Розумний про відповідь Трампа на шантаж РФ

Реклама
19:25

ТЦК "затримали" охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

19:16

10 тисяч військових КНДР перекинуто до РФ: в розвідці назвали їхню головну місію

19:10

Покровськ і Куп'янськ: що потрібно знати про ситуацію на фронтіПогляд

19:04

Російські еліти можуть виступити проти війни лише за однієї умови - Тука

18:49

Ціни на молочку набирають обертів: скільки вже коштують популярні продукти

18:26

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:14

Достатньо одного літра: який антифриз може легко "вбити" двигун автоВідео

18:10

Без праски, батареї та сушарки: як за 7 хвилин висушити одяг взимку

18:01

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

17:38

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:27

Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР

Реклама
17:10

Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робилаВідео

17:03

Ворог просунувся одразу в трьох областях України: DeepState розкрив деталі

17:01

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти три відмінності на фото за 19 секунд

16:51

Чи були ваші предки родом із Греції: прізвище розкриє істинне коріння

16:50

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

16:42

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

16:34

Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогноз

16:30

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

16:28

На Місяці відбулись два яскраві спалахи - що відбувається і чи є загроза

16:24

Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

15:55

Віддають майже даром: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт

15:54

Жінка заплатила великий штраф за прогулянку кота в саду: що пішло не так

15:51

"Не потрібна олімпійська медаль, щоб бути кимось": Анна Різатдінова розповіла, чи буде віддавати свого сина у великий спорт

15:47

Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому доміВідео

15:43

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

15:22

Виплати зростуть на 50%: ухвалено новий закон для сімей загиблих захисників

15:07

Оточення ЗСУ в Покровську: в Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію

15:03

Економіст Михайло Кухар назвав ініціативу Гетьманцева щодо оподаткування банків економічною диверсією

14:57

Рецепт квашеної капусти по-новому: весь секрет в одному інгредієнті

14:54

Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталіВідео

Реклама
14:42

Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

14:19

Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

14:09

На фоні важких боїв за Покровськ депутати "Євросолідарності" вимагають від Кабіну випустити їх з країни на свята, - експерт

14:06

Виплати за народження дитини значно підвищать: Рада ухвалила законопроєкт

14:04

У жодному разі не "з прошедшим"​​ - як правильно вітати з днем народженняВідео

14:04

Голова ВККС порушив процедуру відбору суддів, відкрито кримінальне провадження, - нардеп Власенко

14:03

Як відрізнити зимову гуму від літньої: один секретний символ все "розкаже"

14:02

"Алла великодушна": Пугачова висловилася про смерть путініста Ніколаєва

13:39

Серйозні збитки для РФ: нові дані про наслідки атаки на порт у Туапсе

13:38

Долар готує сюрприз до новорічних свят: коли українцям варто міняти валюту

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Святкове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти