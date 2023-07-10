"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

Процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався.

https://glavred.net/politics/kasting-nastupnikiv-ekspert-rozkriv-chomu-u-2024-roci-vpade-vlada-putina-10484434.html Посилання скопійоване

Золотарьов пояснив, чому влада Путіна закінчиться у 2024 році / колаж: Главред, фото: Главред, скірншот: відео Telegram

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрієм Золотарьовим. Під час чату він розповів, чому 2024-й стане останнім роком Путіна при владі.

"Моя впевненість ґрунтується на тому, що пригожинський заколот розкрив інституційну неспроможність і слабкість. І це колективний Путін персонально Володимиру Путіну може пред'явити. За цим стоять сотні мільярдів доларів особистих статків. Тому, можливо, піде кастинг наступників. Та й перебування при владі не все вирішує - можна ж бути, як англійська королева, тобто царювати, але не правити", - пояснив політолог.

Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався. Тому великі шанси на те, що 2024 рік може стати останнім роком перебування Путіна при владі, навіть якщо він ще на певний час затримається в Кремлі.

відео дня

"Потрібно уважно стежити за фігурами тих, хто тусується за спиною у Путіна. Саме там найближчим часом почне виринати його наступник", - зазначив експерт.

Влада Путіна похитнулась

Нагадаємо, що Путін опинився у незручному становищі через рішення щодо "Вагнера". Диктатор РФ та його підлеглі зараз у дуже незручному становищі через рішення Путіна не карати вагнерівців за заколот.

Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат. Режим Володимира Путіна в країні-агресорі Російській Федерації можна повалити тільки збройними зусиллями, домовленості не спрацюють, вважає Цезар.

ФСБ восени може влаштувати переворот. У Росії готується палацовий переворот, і вже в 2024 році Путін втратить владу, вважає політичний аналітик Андрій Золотарьов.

Більше цікавих новин: