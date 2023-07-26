'Наша армія має бути готова': експерт пояснив, хто може стати наступником Путіна

Загородній розповів, чи є зараз ознаки того, що російському диктатору шукають заміну.

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Загородній розповів, хто може стати наступником Путіна / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео Telegram

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи є вже зараз ознаки того, що російському диктатору шукають заміну та хто може стати наступником Путіна.

"Україні цікаві будь-які варіанти зміни влади в Росії і відходу Путіна. Тому що навіть якщо в Росії до влади прийде якийсь божевільний імперець, він не зможе швидко зібрати всю вертикаль влади, а тому буде нелегітимним. Допоки в Росії будуть займатися переформатуванням, вони будуть змушені вийти з війни з Україною. І тоді у нас з'явиться вікно можливостей на 3-5 років для вирішення всіх своїх питань", - наголосив Загородній.

Він також додав, що будь-який керівник Росії принесе й ризики, тому що реваншистські настрої у РФ нікуди не подінуться.

"Ми просто повинні бути до цього готовими: наша армія повинна бути добре підготовлена, потрібно встигнути вступити до НАТО тощо. Припустимо, до влади в Росії прийде умовний Навальний і почне боротися з корупцією, йти на поводі у Заходу. Але це означає, що він зможе побудувати хорошу армію в РФ, як, наприклад, у Ердогана", - заявив експерт.

Якщо у владі опиниться якийсь божевільний імперець, він теж буде боротися з корупцією і намагатися вибудовувати амію так, як потрібно, вважає Загородній.

"Це все ризики для нас. Тому до цього часу у нас повинно бути власне військове виробництво, тисяча своїх ракет на рік, повинна бути купа можливостей захищати себе, щоб ми не залежали від того, що там думають у Росії, хто там приходить до влади тощо", - підсумував політичний експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

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