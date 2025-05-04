Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів

Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

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Путін заговорив про свого наступника / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він навіть уточнив, що боротьба може бути між кількома кандидатами. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Я завжди про це думаю ... Зрештою вибір за народом, за російським народом. Я думаю, що має бути людина, найімовірніше, кілька людей, щоб у народу був вибір", - заявив Путін.

Він додав, що наступником має стати людина, "за якою підуть росіяни".

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"Щоб країна була стабільною, для того, щоб були умови, які забезпечили б її розвиток, безпеку, потрібна одна дуже важлива умова: довіра людей до вищих посадових осіб країни. Але для того, щоб домогтися цієї довіри, потрібно, звісно, ефективно і по-чесному працювати, покращувати становище наших громадян", - сказав диктатор.

Травневе перемир'я Путіна - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня. І натомість запропонував свої часові рамки - наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Крім того, Володимир Фесенко розповів, навіщо Путіну "перемир'я" на 9 травня. За словами політолога, лідер Кремля оголосив про так зване "перемир'я" на 9 травня, щоб захистити Москву від можливих ударів безпілотників. Путін не хоче, щоб повітряна тривога зіпсувала йому свято.

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