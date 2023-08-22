У ГУР оцінили сценарій ліквідації Путіна і розповіли про кастинг його наступників

Є інформація про важкі хвороби Володимира Путіна і про його двійників, нагадав Андрій Юсов.

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У ГУР розповіли про двійників Володимира Путіна / скріншот

Стратегічно режим російського диктатора Володимира Путіна приречений, як і сучасна форма існування РФ, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Так, є інформація про його (Путіна, - ред.) важкі хвороби і його двійників, які застосовуються. Звичайно, це все треба враховувати. Але Україна дуже зацікавлена, щоби оригінальний Путін, якщо він досі живий, опинився на лаві підсудних під час проведення міжнародного трибуналу", - підкреслив він в інтерв'ю Українським новинам.

Щодо інформації про наступників Путіна представник ГУР зазначив, що поки немає кандидатів на заміну.

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"В умовах диктатури зазделегідь визначення наступника надзвичайно ризикована річ для людей, які приймають рішення. Але, безумовно, внутрішні процеси тривають. Такі своєрідні кастинги проходять, інша справа, що це робиться зовсім не в демократичний та відкритий спосіб", — пояснив він.

Разом з тим співрозмовник не виключив, що західні спецслужби можуть ліквідувати Володимира Путіна, але це не просте завдання.

"Росія залишається великою за територією державою з розгалуженою мережею спецслужб і різноманітних безпекових структур. Спецслужби РФ працюють ефективніше, аніж російська армія. Грошей на власну безпеку диктатура зовсім не шкодує", — додав Юсов.

Раніше генерал СБУ назвав ймовірного наступника Путіна. Віктор Ягун спрогнозував, хто може стати на чолі РФ у разі зникнення Володимира Путіна.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що на місце диктатора Володимира Путіна в РФ може розглядатися "консенсусна" фігура, однак ця особистість явно не входить до найближчого оточення Путіна.

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