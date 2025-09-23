Наступник Путіна: названо несподіване ім'я та головну умову зміни влади

У РФ, за необхідності, технічним прем'єром може бути хто завгодно, вважає Ольга Курносова.

З'явився прогноз про наступників Володимира Путіна

Важливе із заяв Курносової:

Коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйоз не сприймав

Конституція передбачає варіант наступника Путіна

Політична аналітикиня Ольга Курносова прокоментувала питання про наступника російського диктатора Володимира Путіна, яке викличе консенсус серед кремлівської верхівки.

"Коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйоз не сприймав", - нагадала вона в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що після того, як Путіна зробили президентом, чого він почав набирати силу.

На її думку, у РФ, за необхідності, технічним прем'єром може бути хто завгодно.

"Якщо з Путіним раптово щось трапиться - він, зрештою, не така молода людина, хіба мало, тромб відірвався - за Конституцією прем'єр-міністр Михайло Мішустін має його заміщати. Це влаштує багатьох на перехідний період. Далі все залежить від того, як між собою домовляться клани, а головне - наскільки ця домовленість зможе влаштувати тих, із ким вестимуться переговори, коли вони почнуться", - додала Курносова.

Дивіться відео - інтерв'ю Ольги Курносової:

Наступник Путіна: думка Буданова

За словами глави ГУР Міноборони України Кирила Буданова, стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна викликає більше побоювань, ніж стабільність його режиму. Він зазначив, що структура влади в РФ вибудувана таким чином, що навіть у разі зміни лідера, агресивна зовнішньополітична лінія країни навряд чи зміниться.

Раніше повідомлялося про те, що Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

