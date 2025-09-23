Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Наступник Путіна: названо несподіване ім'я та головну умову зміни влади

Олексій Тесля
23 вересня 2025, 18:18
295
У РФ, за необхідності, технічним прем'єром може бути хто завгодно, вважає Ольга Курносова.
Володимир Путін
З'явився прогноз про наступників Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Курносової:

  • Коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйоз не сприймав
  • Конституція передбачає варіант наступника Путіна

Політична аналітикиня Ольга Курносова прокоментувала питання про наступника російського диктатора Володимира Путіна, яке викличе консенсус серед кремлівської верхівки.

"Коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйоз не сприймав", - нагадала вона в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначає, що після того, як Путіна зробили президентом, чого він почав набирати силу.

На її думку, у РФ, за необхідності, технічним прем'єром може бути хто завгодно.

"Якщо з Путіним раптово щось трапиться - він, зрештою, не така молода людина, хіба мало, тромб відірвався - за Конституцією прем'єр-міністр Михайло Мішустін має його заміщати. Це влаштує багатьох на перехідний період. Далі все залежить від того, як між собою домовляться клани, а головне - наскільки ця домовленість зможе влаштувати тих, із ким вестимуться переговори, коли вони почнуться", - додала Курносова.

Дивіться відео - інтерв'ю Ольги Курносової:

Наступник Путіна: думка Буданова

За словами глави ГУР Міноборони України Кирила Буданова, стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна викликає більше побоювань, ніж стабільність його режиму. Він зазначив, що структура влади в РФ вибудувана таким чином, що навіть у разі зміни лідера, агресивна зовнішньополітична лінія країни навряд чи зміниться.

Чого боїться Путін?
Рекомендуємо:

Чого боїться Путін?

Раніше повідомлялося про те, що Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Більше новин:

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Ольга Курносова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вибрала цілі для нових масованих ударів: генерал назвав головні "мішені"

РФ вибрала цілі для нових масованих ударів: генерал назвав головні "мішені"

19:30Україна
Ввели в ступор російське ППО: ЗМІ розкрили подробиці дронової атаки на Москву

Ввели в ступор російське ППО: ЗМІ розкрили подробиці дронової атаки на Москву

18:50Війна
Обстріл Києва 7 вересня: померла породілля, яка постраждала від удару "Шахеда"

Обстріл Києва 7 вересня: померла породілля, яка постраждала від удару "Шахеда"

18:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

На кого чекає особлива доля та призначення: відповідь захована у даті народження

На кого чекає особлива доля та призначення: відповідь захована у даті народження

Останні новини

19:30

РФ вибрала цілі для нових масованих ударів: генерал назвав головні "мішені"

19:30

Трамп розлютився і видав гучну заяву на Генасамблеї ООНВідео

19:18

Не Володимир Великий - розкрито, хто насправді "хрестив Русь", відкриття здивуєВідео

19:17

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

19:10

Бої та оточення: що відбувається в районі ДобропілляПогляд

Нові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – СвітанНові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – Світан
18:50

Ввели в ступор російське ППО: ЗМІ розкрили подробиці дронової атаки на МосквуВідео

18:49

Плями з килимів зникнуть за 15 хвилин: який засіб допоможе

18:43

Обстріл Києва 7 вересня: померла породілля, яка постраждала від удару "Шахеда"

18:42

Як зберігати оснастки, які вже були у використанні - лайфхак

Реклама
18:37

Модні аксесуари, які справлять враження новини компанії

18:20

Знищено установки, якими били по Україні: потужна атака на "Іскандери" в РФФото

18:18

Наступник Путіна: названо несподіване ім'я та головну умову зміни владиВідео

17:55

Швидка і дуже смачна страва: рецепт салату Венеція

17:39

Дочка Пєскова втекла з Росії за день до "великої війни" - ЗМІ

17:34

Якщо людина зникла безвісти, як за неї молитися: священник відповівВідео

17:26

Трамп виступив з промовою на Генасамблеї ООН - що він сказав про Україну і РосіюВідео

17:26

Як і де правильно зберігати яйця: несподівана відповідь здивує бувалих господиньВідео

17:13

Чому США не вводять санкції проти Росії - Рубіо назвав реальну причину

17:10

Ніяк не через зовнішність: ТОП-4 неочевидні ознаки, що ви зачаровуєте людей

17:02

Все у вогні, багато постраждалих, є загиблий: РФ безжально атакувала ЗапоріжжяФотоВідео

Реклама
17:02

Стан такий собі: тяжкохворий заслужений артист України вийшов на зв'язок

16:46

"Критична помилка": трихолог пояснила, як правильно мити волосся

16:34

Росія готує нову масовану атаку по Україні - вже названі можливі цілі удару

16:33

Ув’язнення до 10 років та стягнення: українців почали штрафувати за "прибирання"

16:26

Його вважають "батьком гривні": у США помер український художник Василь Лопата

16:23

Авто не реагує на ключ - що робити і як зрозуміти, що імобілайзер "помер"Відео

16:21

РФ придумала новий спосіб, як перемогти Україну: що задумали російські окупантиВідео

16:06

HBO Max в Україні: топ 5 серіалів, які варто дивитись в першу чергуВідео

15:38

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

15:24

"Заблоковано": поліція Нью-Йорку затримала Макрона через Трампа, дивне відео

15:17

В Україні нестримно ростуть ціни на ключові продукти - що подорожчало найбільше

15:16

Російські Ту-95 вже в зоні пускових рубежів: є загроза ракетного удару по Україні

15:14

Magic Brothers вирушають у всеукраїнський тур із шоу "ДивоVision 2": оголошено дати виступів

15:00

Прибирати чи ні: що робити з гнилими яблуками на ділянціВідео

14:55

Партію Порошенка роздирають скандали: відпочинок на Мальдівах, годинник за $50 тисяч і ОПЗЖ у керівництві, - експерт

14:47

Удари Tomahawk по Алабузі та Іжевську: Світан про відповідь Заходу на провокації РФВідео

14:45

"Та плювати я хотіла": у Молдові заборонили радянську комедію, у РФ відреагували

14:40

Їх носили легендарні воїни й гетьмани - які прізвища видають козацьке походження

14:37

Може вбити тварину: клінічний випадок довів, який продукт не можна давати котам

14:22

Обмовився: Дмитро Монатік випадково розкрив, хто народиться у відомої співачкиВідео

Реклама
14:20

Рибалка з Київщини впіймав коропа-гіганта вагою майже 31 кг: дивовижні кадри

14:09

Область України із найбільшою кількістю сусідів: просте питання підірвало TikTok

14:04

Експерт спростував позицію ЦПК по справі Магамедрасулова: є всі докази про продаж коноплі в Дагестан

14:03

Заморозки вдарять в Україні: українцям видали важливе попередження

13:58

Головний секрет Путіна: який насправді зріст у російського диктатора

13:40

"Путін уже буде не потрібен": названо головну умову перевороту в КремліВідео

13:39

Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені: знахідка здивувала

13:35

"НАТО навряд чи відпетляє": Світан назвав дев'ять країн, яким загрожують атаки РФВідео

13:30

Чому собака ганяється за хвостом: спеціаліст назвав три причини

13:04

Шоу Джиммі Кіммела тепер знову буде в ефірі - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти