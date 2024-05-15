'Китай гратиме у великі переговори': Кулик пояснив, чи може Сі натиснути на Путіна

Китай готовий до невеликих компромісів, що може призвести до деякого дискомфорту для економіки і ВПК країни-агресора РФ.

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Віталій Кулик розповів, чи може Сі Цзіньпін натиснути на Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, що може вплинути на Китай, щоб він почав зі свого боку тиснути на Росію.

За його словами, зараз Сі Цзіньпін готовий до невеликих компромісів, що може призвести до певного дискомфорту для економіки та ВПК країни-агресора РФ.

"Коли санкції зачіпають, китайцям доводиться реагувати - або підвищувати ставки, або, навпаки, йти на компроміси. Якщо вони бачать, що Захід готовий до підвищення ставок, тоді вони йдуть на компроміс. Якщо ж бачать, що компроміси не досягли результату, вони підуть на ескалацію. На даний момент вони готові до невеликих компромісів, і це означає, що надмірного тиску на Росію зараз не буде, але це буде створювати дискомфорт для путінських економіки і ВПК", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

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Він додав, то зараз у соціальних мережах росіяни скаржаться на зраду Китаю - мовляв, Сі Цзіньпін за спиною Росії щось обіцяє Заходу і продався європейцям.

"Це означає, що вже створено певний дискомфорт для Росії, і в чомусь вона відчуватиме дефіцит. А з огляду на те, що техніка йде на фронт буквально з цехів, то будь-яке провисання в часі поставок позначатиметься на ефективності російських військ, які зараз намагаються захопити максимум територій і отримати вигідну переговорну позицію перед новим, як їм здається, переговорним треком", - припустив експерт.

Кулик додав, що "Китай буде грати у великі переговори".

"Я очікую, що після переговорів у Швейцарії буде ще один переговорний трек, де Китай може бути основним гравцем та не буде підтримувати всі російські "хотілки", - резюмував він.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Візит Путіна до Китаю і переговори з Сі Цзіньпіном

16-17 травня російський диктатор Володимир Путін вирушить до Китаю на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Напередодні візиту Путін заявив, що він підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому глава Кремля заявив, нібито Пекін "розуміє конфлікт і що за ним стоїть".

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Історик і військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував перебіг переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна. Жирохов зазначив, що візит Путіна до Китаю має таку ж важливість, як будь-який інший візит президента до Вашингтона.

"Тобто йому треба підтвердити візит до свого сюзерену, щоб показати свою відданість. Завдяки Китаю Путін перебуває при владі, бо це вигідно Пекіну", - зазначив військовий експерт.

Однак, чи зможе диктатор отримати те, що бажає, ще залишається питанням. Китай прагне отримати від Росії деякі технології, які досі не були передані, сказав Жирохов.

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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