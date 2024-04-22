Політолог пояснив, чому Сі Цзіньпін заговорив про "мир в Україні"

Свіжа заява китайського керівника Сі Цзіньпіна про "відновлення миру в Україні" - логічне продовження колишньої політики Пекіна щодо України.

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Чому Сі Цзіньпін заговорив про "мир в Україні" - пояснення Андрія Золотарьова / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Нещодавня заява керівника Компартії КНР Сі Цзіньпіна про те, що "потрібно створити умови для відновлення миру та утриматися від подальшого загострення напруженості" в україно-російській війні - логічне продовження попередньої політики Пекіна щодо України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов розповів.

"Цей пункт - логічний розвиток попередніх пунктів. Він передбачає згортання підтримки українців з боку Заходу. І це цілком відповідає інтересам РФ, у якої зараз, завдяки тому, що за останні півроку значно скоротилися фінансова і військова допомога з боку Заходу, відкрилося вікно можливостей", - сказав він.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія. відео дня

Візит Шольца в Китай - заяви Шольца про війну в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 16 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Зустріч відбулася в резиденції Дяоюйтай.

Під час спільної зустрічі з журналістами в Пекіні, Олаф Шольц заявив, що неспровокована війна Росії проти України шкодить міжнародному порядку і негативно впливає на інтереси всіх міжнародних гравців.

Також під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, канцлер Німеччини обговорював ситуацію в Україні та можливість завершення конфлікту. Аналітики ISW зазначають, що КНР продовжує позиціонувати себе як нейтрального посередника, але це може бути спробою зберегти свої економічні інтереси на західних ринках на тлі збільшення співпраці з Росією.

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