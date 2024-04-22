УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Політолог пояснив, чому Сі Цзіньпін заговорив про "мир в Україні"

Дмитро Відоменко
22 квітня 2024, 13:07
Свіжа заява китайського керівника Сі Цзіньпіна про "відновлення миру в Україні" - логічне продовження колишньої політики Пекіна щодо України.
Си Цзиньпин, Золотарев
Чому Сі Цзіньпін заговорив про "мир в Україні" - пояснення Андрія Золотарьова / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Нещодавня заява керівника Компартії КНР Сі Цзіньпіна про те, що "потрібно створити умови для відновлення миру та утриматися від подальшого загострення напруженості" в україно-російській війні - логічне продовження попередньої політики Пекіна щодо України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов розповів.

"Цей пункт - логічний розвиток попередніх пунктів. Він передбачає згортання підтримки українців з боку Заходу. І це цілком відповідає інтересам РФ, у якої зараз, завдяки тому, що за останні півроку значно скоротилися фінансова і військова допомога з боку Заходу, відкрилося вікно можливостей", - сказав він.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

відео дня

Візит Шольца в Китай - заяви Шольца про війну в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 16 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Зустріч відбулася в резиденції Дяоюйтай.

Під час спільної зустрічі з журналістами в Пекіні, Олаф Шольц заявив, що неспровокована війна Росії проти України шкодить міжнародному порядку і негативно впливає на інтереси всіх міжнародних гравців.

Також під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, канцлер Німеччини обговорював ситуацію в Україні та можливість завершення конфлікту. Аналітики ISW зазначають, що КНР продовжує позиціонувати себе як нейтрального посередника, але це може бути спробою зберегти свої економічні інтереси на західних ринках на тлі збільшення співпраці з Росією.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сі Цзіньпін Андрій Золотарьов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Молоді люди сьогодні потрібні": Зеленський розповів, навіщо знижувати вік мобілізації

"Молоді люди сьогодні потрібні": Зеленський розповів, навіщо знижувати вік мобілізації

16:00 Україна
Зеленський про французькі війська в Україні: Я тільки "за"

Зеленський про французькі війська в Україні: Я тільки "за"

15:37 Україна
Ядерна зброя НАТО в Польщі: Дуда видав серйозну заяву

Ядерна зброя НАТО в Польщі: Дуда видав серйозну заяву

14:57 Світ
Всі головні новини

Популярне

Розстріл копів: затримані військові розкололися і назвали мотив злочину 11990

Розстріл копів: затримані військові "розкололися" і назвали мотив злочину

Продовжує жити в світі аб'юзу : чому розлучилися Камалія та Мохаммад Захур 4467

"Продовжує жити в світі аб'юзу": чому розлучилися Камалія та Мохаммад Захур

Мені прийшла повістка : Сергій Притула зізнався, чому зараз не на фронті 3926

"Мені прийшла повістка": Сергій Притула зізнався, чому зараз не на фронті

Погано з 1989 року : запухла Тетяна Овсієнко зізналася, чому має такий вигляд 2490

"Погано з 1989 року": запухла Тетяна Овсієнко зізналася, чому має такий вигляд

Останні новини

16:04

Окупанти хочуть оточити Часів Яр: військовий розкрив загрозу на трьох напрямках

16:00

"Молоді люди сьогодні потрібні": Зеленський розповів, навіщо знижувати вік мобілізації

15:59

Тільки найуважніший побачить леопарда в джунглях за 8 секунд: складна загадка

15:51

Знову не в ті двері: Філіп Кіркоров "вислужився" перед диктатором Путіним

15:37

Зеленський про французькі війська в Україні: Я тільки "за"

Андрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь МосквиАндрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь Москви
15:34

Вустами немовляти: 7-річна донька Гордона і Бацман жорстко вилаяла Путіна і РФ

15:16

Кома і болісна летальна хвороба: росЗМІ розкрили страшний діагноз Кадирова

15:12

Чому мало українців від 18+ до 30+: учений пояснив і дав песимістичний прогноз

14:57

Ядерна зброя НАТО в Польщі: Дуда видав серйозну заяву

Реклама
14:56

У чому різниця між червоною, білою та жовтою цибулею: де яку використовувати

14:49

Влітку будуть "казкові" квіти: 3 рослини, які потрібно обов'язково обрізати навесні

14:33

Частину областей накриють заморозки: синоптик попередила про небезпечну погоду

14:19

Мирні переговори з РФ: коли Україну можуть починати підштовхувати до компромісу

14:11

"Померли клітини мозку, але співає відмінно": дружина співака-путініста Носкова видала маячню

14:10

"Він повернувся": у популярної української ведучої рецидив онкології

13:53

2 фактори вплинуть на подальшу ситуацію в Україні: Золотарьов озвучив прогноз

13:51

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики

13:26

Як правильно заварювати чай: експерт назвав поширені помилки, які псують напій

13:07

Політолог пояснив, чому Сі Цзіньпін заговорив про "мир в Україні"

12:59

Правоохоронні органи вже другий рік не можуть нічого зробити з рейдерською атакою на GNT Group – експерт

Реклама
12:42

Що зробити, щоб не пітнів бачок унітазу: як упоратися з неприємною ситуацією

12:33

"Проросійські сили досі є в Україні": Буданов заявив про небезпечну операцію Кремля

12:24

Григорій Лепс зробив інтимну пластику і поскаржився на зменшення в розмірах

12:20

"Так, як за чоловіка": Олена Кравець зробила зізнання, як вона хвилюється за Володимира Зеленського

12:20

Як позбутися мух у помешканні: експерт назвав найкращі народні засоби

12:00

Така закуска на Великдень 2024 затьмарить усіх: ідеальний рецепт за 7 хвилинВідео

11:53

Чим не можна мити паркет: 3 популярні засоби, які вбивають покриття

11:36

Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку

11:28

Чи планує РФ новий наступ на Київ: очільник ГУР дав однозначну відповідь

11:07

Затримка США допомоги Україні мала наслідки - генсек НАТО

10:59

Церковне свято 23 квітня: що заборонено робити на великомученика Юрія Переможця

10:49

Китайський гороскоп на завтра 23 квітня: Драконам - дурні сварки, Свиням - велика помилка

10:46

Роман Терещенко: Протидія фінансовим злочинам, шахрайству та відмиванню грошей новости компании

10:32

Олег Скрипка зізнався, чи планують його сини мобілізовуватися

10:28

Якою буде погода влітку 2024 року: метеорологиня дала прогноз

10:04

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 квітня: Водоліям - розмова, Ракам - близькість

09:59

"Чотири роки був рогоносцем": путініст Кіркоров звинуватив Аллу Пугачову

09:53

Різкий аромат зникне назавжди: як прибрати запах з речей із секонд-хенду

09:52

Чи стрибне курс долара перед Великоднем: прогноз експерта з фінансів

09:24

"Буде важкий період": Буданов назвав терміни погіршення ситуації на фронті

Реклама
09:16

Доленосне рішення США: чому вони передумали?Погляд

09:01

Пенсії підвищили майже до 100 тисяч: хто в Україні отримує гігантські виплати

08:44

Окупанти вночі запустили 8 дронів і 3 ракети: на Одещині є влучання

08:38

Гороскоп на завтра 23 квітня: Скорпіонам - жахливий день, Водоліям - відпочинок

08:19

У Києві надіслали повістку покійному спортивному журналісту: що відповіли в ТЦК

07:28

Допомога від США дасть перепочинок ЗСУ, але ще далеко до зміни ситуації на фронті – Bloomberg

06:58

Вікторія Спартц та інші політичний терористиПогляд

06:37

Українські військові можуть призупинити наступ РФ: в ISW назвали умову

04:05

Який знак попереджає, що пральну машину треба негайно очистити: варто знати усім

03:03

Як почистити злив раковини за лічені хвилини: досвідчені господині вражені методом

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти