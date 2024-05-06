УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з трьома посланнями: одне з них - про війну в Україні

Анна Ярославська
6 травня 2024, 07:11
1242
Лідер Китаю заявив про бажання працювати для завершення війни в Україні. Війну Росії проти України він назвав "врегулюванням кризи".
Сі Цзіньпін, ЗСУ
Сі Цзіньпін висловився про завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для завершення війни в Україні. Війну Росії проти України він назвав "врегулюванням кризи".

5 травня Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з дводенним державним візитом, який стане першою офіційною поїздкою глави КНР до Європи з 2019 року. Після прибуття він опублікував статтю у виданні Le Figaro, в якій заявив, що приїхав до Франції з "трьома посланнями".

Серед головних питань - торговельні та дипломатичні відносини між двома країнами, а також пошук шляхів вирішення війни в Україні.

відео дня

Лідер Китаю заявив, що розуміє, що стоїть на кону для європейців в "українській кризі", і прихильний низці норм, що регулюють міжнародні відносини. Серед них - "взаємна повага суверенітету і територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода, мирне співіснування".

Сі Цзіньпін стверджує, що Китай "вірно застосовує ці принципи".

"З моменту заснування нового Китаю понад 70 років тому він ніколи не розпочинав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі", - написав глава КНР.

Лідер Китаю також заявив про "конструктивну роль" у російсько-українській війні.

"Китай не спричинив цю кризу, він не є її стороною або учасником", - написав він.

Сі Цзіньпін при цьому висловив сподівання, що "мир і стабільність швидко повернуться в Європу". За його словами, Китай хоче "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством" для "врегулювання кризи" в Україні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Китай і війна Росії проти України

Китай заявляє про нібито нейтральну позицію у війні, проте всіляко підіграє Москві. Офіційний Пекін не вважає Росію країною-агресором і виступає проти санкцій. Війну в Україні, найбільші бойові дії в Європі з часів Другої світової, Китай називає "українською кризою".

Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, постачання верстатів, оптики та мікроелектроніки з КНР дозволяють російським окупантам продовжувати війну проти України.

Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з трьома посланнями: одне з них - про війну в Україні
​Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Наприкінці квітня посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай продовжує продавати в Росію технології для масового виробництва безпілотників і елементи для зброї, таким чином допомагаючи країні-агресору досягти військових цілей у війні проти України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сі Цзіньпін Еммануель Макрон новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з трьома посланнями: одне з них - про війну в Україні

Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з трьома посланнями: одне з них - про війну в Україні

07:11 Світ
Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

03:03 Україна
Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

02:10 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає 52102

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину 22045

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес 21300

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим 9622

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

Останні новини

07:11

Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з трьома посланнями: одне з них - про війну в Україні

07:10

Лише люди з орлиним зором знайдуть кота за 7 секунд: загадка, яка підкориться тільки обраним

06:10

Як РФ готує диверсії в Європі та чого очікуватиПогляд

05:10

Який побутовий предмет перебиває з'єднання Wi-Fi: мало хто про це здогадується

03:03

Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
02:40

Бійки та спалахи гніву: що колишній чоловік Брітні Спірс думає про її витівки

02:10

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

01:20

У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом

05 травня, неділя
23:44

Новий контрнаступ ЗСУ: у Сухопутних військах назвали ключову умову

Реклама
23:41

Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ

22:40

РФ націлилася на захоплення двох областей і збирає 120-тисячне військо – генерал

22:35

Jerry Heil і alyona alyona з крашанками запалили на відкритті Євробачення-2024Відео

21:53

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

21:24

Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

20:40

На нас чекає криваве літо 2024?Погляд

20:36

"Приліт" на Полтавщині: окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

20:31

Представник Німеччини на Євробаченні-2024 запропонував повернути на конкурс РФ

20:25

РФ підірвала Слов'янську ТЕС: окупанти вдарили п'ятьма ракетами, є руйнування

19:26

"Перемололи" сотні окупантів: у ЗСУ розгромили фейк РФ про захоплення Красногорівки

19:20

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

Реклама
19:04

Помер зірка "Титаніку" і "Володаря перснів" Бернард Гілл

18:53

У Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому

18:30

Бійня на півдні: мобілізований в армію РФ "народний месник" розстріляв росіян

18:08

Що не можна мити содою: 4 предмети, які будуть безповоротно зіпсовані від такого миття

17:47

Лукашенко на Великдень "співав" про "возз'єднання" з українцями

17:15

"Усього мінус 30 осіб": поліціянтка з Одеси потрапила в скандал на Великдень

16:19

Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду

16:14

РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

16:01

РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалихФото

15:57

Бєдняков жорстко припечатав Івлєєву через її поїздку на окуповані території

15:53

Секрет всередині чашки: чому італійці не п'ють капучино після 11 ранкуВідео

15:30

Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

15:23

Організовував катівні для полонених: у Бердянську підірвали колаборанта у власному автоВідео

14:52

"Війна є?": Безугла загриміла у скандал - дала дивну пораду українцям у Великдень

14:27

Церковне свято 6 травня: що категорично заборонено робити у Світлий понеділок

14:13

Війська Франції в Україні: боєць розповів, які завдання вони могли б виконувати

14:11

Введення західних військ до України: Макрон жорстко відповів на слова Пєскова

13:55

У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

13:37

Любовний гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - потяг, Терезам - розмова

13:30

Для військовозобовʼязаних запровадять документ єдиного зразка: що відомо

Реклама
13:26

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

13:02

Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

12:57

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:22

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

12:05

За секунди і без нервів: як швидко затягнути нитку в голку - простий методВідео

12:04

Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

11:55

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:26

Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: хто примножить гроші

10:56

Кіркоров принизив Успенську, видавши її неприємний секрет

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти