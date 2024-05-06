Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з трьома посланнями: одне з них - про війну в Україні

Лідер Китаю заявив про бажання працювати для завершення війни в Україні. Війну Росії проти України він назвав "врегулюванням кризи".

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Сі Цзіньпін висловився про завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для завершення війни в Україні. Війну Росії проти України він назвав "врегулюванням кризи".

5 травня Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з дводенним державним візитом, який стане першою офіційною поїздкою глави КНР до Європи з 2019 року. Після прибуття він опублікував статтю у виданні Le Figaro, в якій заявив, що приїхав до Франції з "трьома посланнями".

Серед головних питань - торговельні та дипломатичні відносини між двома країнами, а також пошук шляхів вирішення війни в Україні.

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Лідер Китаю заявив, що розуміє, що стоїть на кону для європейців в "українській кризі", і прихильний низці норм, що регулюють міжнародні відносини. Серед них - "взаємна повага суверенітету і територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода, мирне співіснування".

Сі Цзіньпін стверджує, що Китай "вірно застосовує ці принципи".

"З моменту заснування нового Китаю понад 70 років тому він ніколи не розпочинав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі", - написав глава КНР.

Лідер Китаю також заявив про "конструктивну роль" у російсько-українській війні.

"Китай не спричинив цю кризу, він не є її стороною або учасником", - написав він.

Сі Цзіньпін при цьому висловив сподівання, що "мир і стабільність швидко повернуться в Європу". За його словами, Китай хоче "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством" для "врегулювання кризи" в Україні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Китай і війна Росії проти України

Китай заявляє про нібито нейтральну позицію у війні, проте всіляко підіграє Москві. Офіційний Пекін не вважає Росію країною-агресором і виступає проти санкцій. Війну в Україні, найбільші бойові дії в Європі з часів Другої світової, Китай називає "українською кризою".

Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, постачання верстатів, оптики та мікроелектроніки з КНР дозволяють російським окупантам продовжувати війну проти України.

​Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Наприкінці квітня посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай продовжує продавати в Росію технології для масового виробництва безпілотників і елементи для зброї, таким чином допомагаючи країні-агресору досягти військових цілей у війні проти України.

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