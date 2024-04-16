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Обговорювали Україну: Шольц звернувся до Сі Цзіньпіна з важливим проханням

Юрій Берендій
16 квітня 2024, 18:06
Канцлер ФРН Олаф Шольц попросив главу Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення агресивної війни Володимира Путіна проти України.
Обговорювали Україну: Шольц звернувся до Сі Цзіньпіна з важливим проханням
Шольц звернувся з проханням до Сі Цзіньпіна стосовно України / Колаж Главред, фото: twitter.com/Bundeskanzler, Офіс президента України

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що неспровокована війна Росії проти України завдає шкоди міжнародному порядку та негативно впливає на інтереси всіх міжнародних гравців. Про це він сказав під час спільного з головою КНР Сі Цзіньпіном підходу до преси у Пекіні, повідомляє Укрінформ.

"Загарбницька війна Росії проти України та переозброєння Росії мають значні негативні наслідки для безпеки в Європі. Вони безпосередньо впливають на наші основні інтереси. Вони опосередковано завдають шкоди всьому міжнародному порядку", - заявив німецький канцлер.

Він підкреслив, що дії Росії суперечать головному принципу Статуту ООН - принципу недоторканності кордонів.

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"Я хотів би обговорити з вами, як ми можемо більше сприяти справедливому миру в Україні", - сказав глава уряду ФРН.

Він зазначив, що Німеччина та Китай віддані багатосторонньому порядку, що ґрунтується на правилах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Росію і припинити "жахливу війну", яку веде Володимир Путін проти України. Про це Шольц написав у своєму акаунті в Х ( колишній Twitter) після зустрічі у Китаї.

"Слово Китаю має вагу в Росії. Тому я попросив главу КНР Сі чинити тиск на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою божевільну кампанію, вивів свої війська і закінчив цю жахливу війну", - зазначив політик.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Візит Шольца до Китаю - позиція Пекіну щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Китаю для переговорів з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Однією з тем переговорів є обговорення війни Росії проти України. Візит Шольца розпочався 14 квітня і триватиме три дні.

У вівторок, 16 квітня, лідер КНР Сі Цзіньпін зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцем, який прибув до Пекіна з офіційним візитом. Зустріч відбулася в резиденції Дяоюйтай.

У Китаї "закликали" деякі країни утриматися від перекладання провини за "кризу" в Україні на Пекін. Китай вважає, що в даній ситуації вони мають право на "нормальну співпрацю" з Росією.

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Сі Цзіньпін Олаф Шольц мирні переговори з Росією
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