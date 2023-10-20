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Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

Анна Ярославська
20 жовтня 2023, 06:56 оновлено 20 жовтня, 07:07
Допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки. У п'ятницю Байден направить до Конгресу терміновий запит на фінансування допомоги для двох країн.
Джо Байден
Джо Байден звернувся до нації через війни в Україні та Ізраїлі / president.gov.ua

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації з питань Ізраїлю та України. Глава Білого дому заявив, що вже в п'ятницю направить до Конгресу терміновий запит на фінансування допомоги двом країнам.

За словами Байдена, допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки, оскільки історія вчить: коли диктатори не платять за агресію, вони приносять ще більше хаосу, терору і руйнувань.

"Вони продовжують, і загроза для Америки та світу зростає", — сказав президент США.

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"Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Путін вже погрожує "нагадати" Польщі, що частина їхніх земель була "подарунком Росії". Колишній президент Росії назвав Естонію, Латвію та Литву "балтійськими провінціями Росії". Це наші союзники з НАТО", - додав американський лідер.

"Якщо ми відступимо і дозволимо Путіну стерти незалежність України, чи не хотітимуть агресори по всьому світу зробити так само?", - сказав президент США.

Деталі щодо нового пакету допомоги президент США розкривати не став, проте додав, що вона буде "безпрецедентною".

"Це розумна інвестиція, яка даватиме дивіденди для американської безпеки на покоління вперед", – сказав глава Білого дому.

Також він відзначив успіхи Сил оборони України в боротьбі з російськими загарбниками: "Українці досягають успіху. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що візьме Київ і всю Україну за лічені дні. Минуло більше року - Путін провалився. І він продовжує провалюватися. Київ все ще стоїть. Україна відвоювала понад 50% територій, які Росія колись окупувала".

Про що ще говорив президент США - основні тези:

"Ми не забуваємо про братські могили, про тіла, знайдені зі слідами тортур. Зґвалтування використовувалися росіянами як зброя. Тисячі і тисячі українських дітей були вкрадені Росією у їхніх батьків".

"ХАМАС і Путін представляють різні загрози. Але у них є щось спільне: вони хочуть повністю знищити сусідню демократію. Для ХАМАСу мета існування - знищення Ізраїлю і вбивство євреїв. Водночас Путін заперечує, що Україна існує або колись мала державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну".

"Ми не можемо дозволити і не дозволимо терористам, як ХАМАС, і тиранам, як Путін, перемогти. Я відмовляюся це допускати. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми. Ми - Сполучені Штати Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом".

Військова допомога для України

Радник адміністрації США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про підготовку нового пакету військової допомоги для Ізраїлю та України. Він буде "значно перевищувати $ 2 млрд". Представник адміністрації Білого дому пояснив, що президент США Джо Байден має намір провести інтенсивні переговори з Конгресом США.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Україні негласно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала по російським цілям.

Також Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams. США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, про що обіцяли раніше, повідомив представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл. Бійці ЗСУ, які проходили навчання на таких танках, вже повернулися в Україну.

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війна в Україні новини США військова допомога Джо Байден війна в Ізраїлі
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