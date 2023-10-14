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ЗСУ отримають нові озброєння, на Росію чекає потужний контрудар - Зеленський

Андрій Ганчук
14 жовтня 2023, 21:49 оновлено 14 жовтня, 21:55
Світ знає про ситуацію на полі бою, війська агресора РФ отримають удар у відповідь, сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Зеленський, ВСУ
Україна і світ знають про плани Росії і будуть потужно відповідати - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 ОБрСпН

Лідери цивілізованого світу знають, до чого готується Росія. Сили оборони України готові потужно відповісти на будь-які дії ворожих військ. Київ очікує на отримання нових ППО, артилерії, безпілотників і бронетехніки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення у суботу ввечері, 14 жовтня, він розповів про те, що дії російських окупантів зіткнуться з потужною відповіддю з боку ЗСУ.

"Світ розуміє, до чого готується Росія і які терористичні ходи може планувати. Знаємо і те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно", - зазначив гарант.

відео дня

За його словами, незабаром Україна отримає додаткові ракети для систем протиповітряної оборони, нові пускові установки ППО, артилерію, безпілотники і бронетехніку. Світ знає про ситуацію на полі бою і проявляє реакцію.

"Будуть запасні частини для систем, які вже Україна використовує. Звичайно, буде і артилерія - снаряди перш за все. Безпілотники. Бронетехніка. Всі лідери, які допомагають нам, повністю поінформовані про актуальну ситуацію на полі бою", - підкреслив Володимир Зеленський.

Ситуація в Авдіївці

Росіяни кинули в штурм 10 тисяч окупантів на захоплення Авдіївки Донецької області, розповів керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ситуація дуже складна, але контрольована. Четверту добу йдуть важкі бої

Аналітики американського Інституту вивчення війни 13 жовтня відзначили, що атака окупантів на Авдіївку провалилася. На думку фахівців, росіяни намагалися піднести наступ на місто як нібито перехоплення ініціативи на полі бою.

Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини, вважає глава адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. На думку керівника міста, війська РФ хочуть захопити всю Донецьку область до 31 грудня.

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Авдіївка Володимир Зеленський військова допомога війна Росії та України
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