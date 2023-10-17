Ракети перекинули в Україну таємно: ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах – ЗМІ

Україні негласно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала по російським цілям, дізналися ЗМІ.

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ЗСУ могли вперше застосувати ATACMS. пишуть ЗМІ / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Вікіпедія

Збройні сили України, відбиваючи російську військову агресію, могли вперше застосувати далекобійні американські балістичні ракети сімейства ATACMS.

Про таку ймовірність йдеться в матеріалі ВВС, де аналізуються удари по аеродромах російських окупантів у Бердянську Запорізької області та в Луганську.

Відзначається, що відстань до міст від лінії фронту становить близько 100 км. При цьому на таку відстань Україна могла вдарити модернізованими зенітними ракетами комплексу С-200 або балістичною ракетою "Точка У".

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При нальоті на аеродроми має сенс використовувати касетні або осколкові бойові частини. Касетними оснащені ATACMS і "Точка У", фугасно-осколковими - С-200 і " Точка У", пишуть журналісти.

Разом з тим вони пояснюють, що ATACMS можна майже напевно визначити за її характерною траєкторією і здійсненним маневрам. А також за характером осколків або уражаючих елементів. У цьому сенсі РФ добре знайома з особливостями ракет радянського виробництва.

Балістичні ракети досить важко перехопити, хоча сучасні російські комплекси ППО здатні на це. Ймовірно, війська РФ були не готові до такого удару. Тепер ППО на таких об'єктах може бути посилена, додали автори матеріалу.

Подробиці поставок ATACMS Україні

У свою чергу впливова The Wall Street Journal прямо пише про те, що ЗСУ вперше застосували ракети ATACMS, атакуючи російські військові цілі.

У матеріалі наголошується, що Україні днями таємно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала по російським цілям на окупованих територіях.

Видання підкреслює, що це стало першим випадком, коли ця зброя, надана США, була застосована в Україні.

Анонімні джерела WSJ стверджують, що в останні дні Україні таємно передали невелику кількість ракет, які повинні посилити здатність Києва наносити дальні удари по російських силах під час важливого етапу контрнаступу.

Додамо, що якщо підтвердитися версія про удар ЗСУ ракетами ATACMS, то можна говорити про те, що дата могла бути обрана не випадково. Адже атака по окупаційних частинах РФ в Україні була проведена якраз в день візиту диктатора Володимира Путіна в Китай і напередодні його особистої зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Передача ракет ATACMS ЗСУ

Раніше президент США Джо Байден прокоментував питання передачі ракет ATACMS Україні. Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський, каже президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні прокоментували питання передачі ATACMS Україні. У Ллойда Остіна запитали про перспективи поставок Україні далекобійних ракет ATACMS, які, за даними ЗМІ, Байден нібито вже схвалив. Однак міністр оборони США дав знати, що ATACMS в найближчому пакеті допомоги чекати не слід.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Глава держави сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

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