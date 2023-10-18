"Це буде нас стримувати": експерт назвав причину можливого зменшення допомоги Україні

Якщо Україні вистачатиме спроможностей, то навесні 2024 року буде більше звільнених територій і людей.

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Експерт назвав причину можливого зменшення допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: скрін

Допомога, яку Україна може отримати навесні 2024 року, пожвавить дії української армії на фронті, і як наслідок може бути більше звільнених від окупантів територій.

Але отримання такої допомоги залишається під питанням. Є одна причина, яка може сповільнити її надання – якщо інші держави вирішать призупинитися, щоб поновити запаси, які вичерпалися. Таку думку висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, що це (отримання військової допомоги навесні – ред.) пожвавить наші наступальні дії, і буде більше звільненої території і людей. Але все буде залежати виключно від наших спроможностей. Тому що наші партнери можуть розглядати варіант поновлення запасів, які зараз вичерпалися, і які треба поновити" – зазначив військовий експерт.

За його словами, поновлення таких запасів може зайняти певний час, і в цей час дії українських військових на фронті будуть сповільнені.

"Це може зайняти певний проміжок часу, і, відповідно, стримувати нас у певних діях. Але, зрештою, шанси на поновлення наших наступальних дій навесні зберігаються", – підсумував Мусієнко.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Україні негласно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала по російським цілям, дізналися ЗМІ.

Також повідомлялося, що Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams. США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, про що обіцяли раніше, повідомив представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл. Бійці ЗСУ, які проходили навчання на таких танках, вже повернулися в Україну.

Видання Bloomberg повідомило, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Деталі пакету військової допомоги все ще опрацьовуються. Його сума покриє весь фінансовий рік.

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